Đúng ngày mai, Chủ Nhật 19/6/2022, 3 con giáp cẩn thận thị phi, tai bay vạ gió, tài chính thiếu trước hụt sau, khó càng thêm khó

Tâm linh - Tử vi 18/06/2022 06:27

Khó khăn đến không báo trước, 3 con giáp phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt và vượt qua nghịch cảnh.

Tuổi Sửu

Chủ Nhật này, người tuổi Sửu lâm Tỷ Kiên phải hết sức cẩn thận với đối thủ làm ăn hoặc đồng nghiệp. Trong ngày hôm nay, nếu có dự định triển khai các công việc quan trọng thì không được như ý vì có tiểu nhân đứng sau cản trở, không muốn bạn vượt mặt. Đường tình cảm may mắn được Tam Hội cục nâng đỡ nên những khúc mắc trong họ hàng được giải quyết. 

 

Vận tiền bạc không tốt do ngũ hành Thổ khắc Thủy. Ra đường bạn nên cẩn thận xe cộ đi lại, túi xách và điện thoại thì nên cất ở nơi an toàn. Nếu có người hỏi vay tiền thì không nên cho bởi khả năng đòi lại cực kỳ thấp.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 19/6/2022, 3 con giáp cẩn thận thị phi, tai bay vạ gió, tài chính thiếu trước hụt sau, khó càng thêm khó - Ảnh 1
Chủ Nhật này, người tuổi Sửu lâm Tỷ Kiên phải hết sức cẩn thận với đối thủ làm ăn hoặc đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Quan chiếu mệnh cảnh báo tuổi Mão muốn yên bình thì nên tránh xa những người có chức quyền trong công việc trong ngày Chủ Nhật. Những người đang làm quản lý, chức lớn ở cơ quan cũng nên cẩn thận để giữ “ghế” mình đang ngồi, an phận thủ thường không ganh đua là ổn nhất.

 

Lộc lá đến với Mão khá nhiều nhờ Thủy sinh Mộc. Người kinh doanh tuy không hẳn là phát tài nhưng hàng hóa cũng gọi là bán chạy. Bản mệnh làm ăn uy tín, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo nên giành được lòng tin của khách hàng, trời thương nên làm gì cũng ra tiền.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 19/6/2022, 3 con giáp cẩn thận thị phi, tai bay vạ gió, tài chính thiếu trước hụt sau, khó càng thêm khó - Ảnh 2
Thiên Quan chiếu mệnh cảnh báo tuổi Mão muốn yên bình thì nên tránh xa những người có chức quyền trong công việc trong ngày Chủ Nhật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bản mệnh gặp Tỷ Kiên nên trong ngày làm việc khá cô đơn, việc gì cũng đến tay. Nhiều chuyện không đáng để nói nhưng vẫn bị người khác lôi ra làm khó. Mùi nên cẩn thận với bạn làm ăn, cấp dưới hoặc những người đang cạnh tranh làm ăn trực tiếp với mình.

 

Chuyện tiền bạc bất ổn vì Thổ khắc Thủy. Trong ngày này, tuổi Mùi đừng hy vọng đòi được nợ hay vay được tiền từ người ngoài, chỉ có thể dựa vào người trong nhà mà thôi. Chìa khóa để tiết kiệm được số tiền lớn thì phải bắt đầu từ những số tiền cỏn con như tiền cà phê, tiền trà sữa, tiền mua hoa.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 19/6/2022, 3 con giáp cẩn thận thị phi, tai bay vạ gió, tài chính thiếu trước hụt sau, khó càng thêm khó - Ảnh 3
Chuyện tiền bạc bất ổn vì Thổ khắc Thủy. Trong ngày này, tuổi Mùi đừng hy vọng đòi được nợ hay vay được tiền từ người ngoài - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (17-19/6), 3 con giáp 'chạm mặt' với Tài tinh, gom hết vận may, của cải về nhà, Thần Tài mở đường

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