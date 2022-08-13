Vận trình tài lộc của tuổi Tý cũng tăng tiến hết nấc. Đường tài lộc sáng rõ nhờ tinh thần làm việc không biết mệt mỏi của con giáp này. Tình cảm lứa đôi của bạn cũng hài hòa tốt đẹp. Người cung này cần bao dung, thấu hiểu, quý trọng, đồng thời hãy vun vén hạnh phúc của bản thân bằng việc mang đến điều tốt đẹp và vui vẻ cho người bạn yêu.

Tử vi trong ngày chủ nhật dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý suôn sẻ dễ dàng. Chỉ cần nỗ lực hết mình trong công việc, bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Vậy nên bạn không cần phải lo lắng quá nhiều trước khi bắt đầu một việc nào đó.

Trong ngày chủ nhật cuối tuần này, tuổi Tị có Thiên Tài chiếu vận, có lợi cho những bạn làm kế toán, ngân hàng, tài chính, chứng khoán. Người nào có thêm nghề tay trái cũng lộc lá không kém, các bạn nên chiều khách một chút để công việc suôn sẻ, nhất là những bạn làm kỹ thuật hoặc buôn bán.

Con giáp này còn đón nhận cả tin vui tài lộc, với nhiều cơ hội kiếm tiền hiếm có đến trong ngày. Ngay cả người làm công ăn lương nếu chịu khó làm thêm ngoài giờ một chút cũng có thu nhập không tồi. Đường tình cảm không có gì đáng lo vì cục diện hai hành Thổ tương hóa. Tị là con giáp sống biết điều, hiền lành nên hay được mọi người bắt chuyện, khen ngợi. Con cháu trong nhà bình an vô sự, không có họa lớn xảy đến.

Trong ngày chủ nhật cuối tuần này, tuổi Tị có Thiên Tài chiếu vận, có lợi cho những bạn làm kế toán, ngân hàng, tài chính, chứng khoán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chủ nhật ngày 14/8/2022, tuổi Mùi có đường sự nghiệp thăng tiến băng băng nhờ Chính Quan trợ vận. Có việc mà làm là tốt lắm rồi nên bạn cũng không đòi hỏi nhiều. Bên cạnh đó con giáp này còn sắp đón tin vui liên quan đến thi cử, học lên cao hoặc xin việc, đổi ngành.

Tiền thì không biết bao nhiêu cho đủ nhưng Mùi luôn luôn biết hài lòng với hiện tại và cố gắng mỗi ngày, không hoang tưởng nên trời sẽ không phụ lòng bạn. Tuổi này nên bỏ tiền học thêm kỹ năng mới hoặc đầu tư cho con cái học hành, sau này sẽ có kết quả cực kỳ mỹ mãn. Mặt tình cảm bình yên nhờ hai hành Thổ tương hòa. Cư xử với người mình không thích nhưng bạn vẫn cứ giữ những chuẩn mực. Bạn nên nói chuyện với cha mẹ hoặc con cái nhiều hơn, thời gian này họ đang gặp khó khăn.

Chủ nhật ngày 14/8/2022, tuổi Mùi có đường sự nghiệp thăng tiến băng băng nhờ Chính Quan trợ vận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm