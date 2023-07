Đúng ngày mai, chủ nhật 10/7/2022, tài lộc 3 con giáp vụt sáng như pháo hoa, làm một vốn bốn lời, ẵm trọn phú quý may mắn

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày chủ nhật 10/7/2022 được Chính Tài tương trợ nên phần lớn may mắn sẽ liên quan đến lương thưởng, chức quyền. Bản mệnh cứ tập trung chăm lo cho công việc chính của mình thì việc sẽ không phụ lòng bạn, người có công thì trời có mắt, tuyệt đối không bao giờ phải chịu thiệt.

May mắn được Thiên Ấn nâng đỡ trong ngày hôm nay nên công việc của Thìn được cải thiện hơn hôm qua rất nhiều. Đặc biệt là những bạn đang thi cử, làm quan, làm quản lý, mọi chuyện sẽ diễn ra như ý bạn. Tuổi Thìn kiếm tiền không mấy khó khăn nhờ Thổ sinh Kim, dù sẽ phải tốn thời gian làm thêm ngoài giờ hay đi lại nhiều thì cũng đáng vì số tiền kiếm được sẽ giúp bạn không phải lo lắng chi tiêu trong một thời gian dài.

Vận tình cảm được Tam Hợp chiếu cố nên cực kỳ khởi sắc. Một hai lời khinh rẻ bâng quơ chẳng thể làm khó được bạn. Cứ sống ngay ngắn thật thà thì ắt được mọi người yêu quý, còn kẻ giả tạo độc ác sẽ sớm bị vạch trần và bị mọi người xa lánh.

Tuổi Hợi

Ngày 10/7/2022 này, tuổi Hợi may mắn được Thực Thần trợ mệnh nên công việc rất lộc lá. Đặc biệt là những bạn làm quán ăn, kinh doanh tự do, làm công chức, càng xởi lởi càng hên. Thành quả sau này nhận được chắc chắn rất đáng ngưỡng mộ nên giờ đừng so đo tính toán thiệt hơn làm gì, đâu phải cây nào cũng ra trái ngọt sớm.

Nhờ cục diện ngũ hành Kim sinh Thủy nên Hợi là con giáp sống biết điều, bình dị, ôn hòa, được mọi người yêu quý. Tuổi Hợi cũng có cơ hội kiếm tiền, cải thiện thu nhập cho mình trong hôm nay. Người buôn bán kinh doanh nếu chớp được thời cơ thì buôn bán rất phát lộc, tuy đối thủ cạnh tranh của bạn không hề dễ đối phó nhưng bạn vẫn có thể giành được phần thắng.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm