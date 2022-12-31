Đúng ngày mai, Chủ nhật 1/1/2023, 3 con giáp rước tài đón lộc, hỷ sự rợp trời, ngồi không thu tiền tỷ, bạn bè hờn ghen đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 06:56

Tham khảo tử vi ngày 1/1/2023 của 12 con giáp để biết trước vận mệnh mỗi người trong ngày biến động ra sao. Dù may mắn hay xui xẻo thì cũng nên hoan hỉ để rước hên về cho mình.

Tuổi Mão

Tuổi Mão trong ngày Chủ nhật cuối tuần được Thiên Ấn nâng đỡ nên đi làm đỡ vất vả hơn mọi ngày. Bạn nói nhưng có người tiếp thu, có người ủng hộ, giảm bớt căng thẳng trong công việc. Những người làm tăng ca hay được cấp trên tạo niềm vui bất ngờ. Vận tài chính hanh thông, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Ngoài ra nếu có ý tưởng kinh doanh gì hãy bắt tay vào thực hiện ngay ngày mai, không nên chần chừ mà hỏng việc.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 1/1/2023, 3 con giáp rước tài đón lộc, hỷ sự rợp trời, ngồi không thu tiền tỷ, bạn bè hờn ghen đỏ mắt - Ảnh 1
Tuổi Mão trong ngày Chủ nhật cuối tuần được Thiên Ấn nâng đỡ nên đi làm đỡ vất vả hơn mọi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cục diện Mộc dưỡng Hỏa, Mão nên chuyên tâm với nửa kia nhiều hơn, chớ nên đứng núi này trông núi nọ mà khiến tình yêu rạn nứt. Để có được hạnh phúc như hôm nay chính là sự chân thành và chung thủy của bản mệnh.

Tuổi Mùi

Công việc ngày Chủ nhật cuối tuần có Tam Hội trợ giúp nên rất suôn sẻ và may mắn. Người đi buôn thì đắt hàng, được khách ủng hộ nhiệt tình. Có thể coi hôm nay chính là cơ hội tốt để con giáp này phát triển sự nghiệp, kinh doanh, nếu bỏ lỡ mất thì sau này khó có thời cơ nào tốt bằng. May mắn có Thực Thần hỗ trợ nên Mùi có lộc ăn uống, buôn bán trong ngày.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 1/1/2023, 3 con giáp rước tài đón lộc, hỷ sự rợp trời, ngồi không thu tiền tỷ, bạn bè hờn ghen đỏ mắt - Ảnh 2
Công việc ngày Chủ nhật cuối tuần có Tam Hội trợ giúp nên rất suôn sẻ và may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp sống đơn giản nhưng không tầm thường, đặc biệt là những bạn đang làm thêm hoặc có công việc tay trái, đây là thời điểm bạn thu được nhiều lộc nhất tuần. Tình cảm của tuổi Mùi hôm nay cũng rất thuận lợi, tốt đẹp nhờ Hỏa sinh Thổ. Nếu bạn ghét ai đó, hãy cứ mặc kệ họ, đó sẽ là cách tốt nhất mà bạn có thể đối xử với người mà bạn ghét. Nhiều người cũng yêu quý bạn nhưng họ không nói ra, hãy sống vì những người tôn trọng mình nhé Mùi.

Tuổi Ngọ

Tử vi Chủ nhật ngày 1/1/2023 được coi là một ngày vượng tài với người tuổi Ngọ nhờ Thiên Tài chiếu mệnh. Con giáp này biết cách kiếm tiền từ nhiều nguồn để cải thiện thu nhập của mình. Lúc này bạn không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, bạn đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Công việc cũng không có gì phải lo lắng. Thời điểm này thuận lợi là thế nhưng việc này đồng nghĩa nhiều nhiệm vụ hơn, bản mệnh cũng cần nỗ lực làm việc hơn. 

Đúng ngày mai, Chủ nhật 1/1/2023, 3 con giáp rước tài đón lộc, hỷ sự rợp trời, ngồi không thu tiền tỷ, bạn bè hờn ghen đỏ mắt - Ảnh 3
Tử vi Chủ nhật ngày 1/1/2023 được coi là một ngày vượng tài với người tuổi Ngọ nhờ Thiên Tài chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên ngũ hành xung khắc sẽ đe dọa đến hạnh phúc của bản mệnh và người ấy. Con giáp này có thể sẽ lâm vào tan vỡ tình cảm nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Người có đôi nên vạch rõ ranh giới của mình trong mối quan hệ với những người khác phái.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tháng Chạp và tháng Giêng sắp đến, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, hưởng phúc kim an, sự nghiệp chạm đỉnh, tiền tài hưng thịnh

Tháng Chạp và tháng Giêng sắp đến, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, hưởng phúc kim an, sự nghiệp chạm đỉnh, tiền tài hưng thịnh

Được sao may mắn chiếu mệnh trong tháng Chạp và tháng Giêng nên cuộc sống cũng như sự nghiệp của 3 con giáp này đều hanh thông, thuận lợi, cuộc sống thăng hoa bất ngờ và vạn sự đều như ý muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi chủ nhật tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi tử vi ngày 1/1/2023 tử vi chủ nhật ngày 1/1/2023 tu vi 12 con giap 1/1/2023 tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 48 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 48 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia