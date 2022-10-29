Đúng ngày mai (30/10/2022): TOP 3 con giáp đụng độ Hung tinh, thất thoát tiền bạc, công việc gặp trở ngại, hạnh phúc tuột tầm tay

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 10:15

Tử vi Chủ nhật ngày 30/10/2022 sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về cuộc sống, công việc cũng như chuyện tình cảm của bản thân trong ngày thứ 3 này. Cùng xem chi tiết trong bài viết dưới đây.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vướng vào Tỷ Kiên khiến công việc bế tắc, mệt mỏi. Ngày nghỉ nhưng bạn vẫn không thoát khỏi những phiền toái mà công việc đem lại. Một số người ngồi không cũng dính đạn từ đồng nghiệp, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Tài lộc dồi dào nhờ có Tam Hợp cục nâng đỡ. Những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian vừa qua của bạn sẽ đem lại tiền bạc. Trong chuyện tiền bạc, bạn khá thoải mái và giỏi xoay xở, ai chơi với bạn thì không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Thổ sinh Kim đem lại sự suôn sẻ cho vận tình cảm của Sửu. Bạn biết yêu thương lấy bản thân mình và người thân vì hiểu được cuộc đời ngắn thế nào. Bạn chơi khá đẹp với bạn bè, không thích kiểu “ném đá giấu tay”.

Đúng ngày mai (30/10/2022): TOP 3 con giáp đụng độ Hung tinh, thất thoát tiền bạc, công việc gặp trở ngại, hạnh phúc tuột tầm tay - Ảnh 1
Tuổi Sửu vướng vào Tỷ Kiên khiến công việc bế tắc, mệt mỏi. Ngày nghỉ nhưng bạn vẫn không thoát khỏi những phiền toái mà công việc đem lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đụng độ hung tinh Thiên Quan, người tuổi Ngọ được nhắc nhở nên thận trọng khi tiến hành bất cứ công việc hay triển khai kế hoạch nào trong hôm nay. Điềm báo tử vi cho thấy có người đang đố kỵ với thành công của bạn nên bày mưu ném đá giấu tay, quấy phá hoặc chiếm đoạt để bản mệnh không được hưởng thành quả xứng đáng.

Ngoài ra con giáp này cũng có thể gặp phải sự cố trong chuyện làm ăn, thất thoát tiền bạc vì kế hoạch hợp tác đổ bể bất ngờ. Đối tác thay đổi ý định vào phút chót khiến bạn không kịp trở tay. Song nghĩ đi nghĩ lại thì đó rất có thể là âm mưu của kẻ tiểu nhân đã đặt ra từ trước đó, vì vậy đừng quá tin tưởng vào bất cứ ai. Ngũ hành tương xung khiến đường tình duyên gặp nhiều trắc trở. Tuổi Ngọ những tưởng mình đã gặp đúng người vào đúng thời điểm, tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình nhưng cuối cùng mọi thứ không đơn giản như thế, hạnh phúc có thể tuột khỏi tay bất cứ lúc nào.

Đúng ngày mai (30/10/2022): TOP 3 con giáp đụng độ Hung tinh, thất thoát tiền bạc, công việc gặp trở ngại, hạnh phúc tuột tầm tay - Ảnh 2
Đụng độ hung tinh Thiên Quan, người tuổi Ngọ được nhắc nhở nên thận trọng khi tiến hành bất cứ công việc hay triển khai kế hoạch nào trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi có Tỷ Kiên lâm vận nên chật vật vì đường công việc. Nay không thích hợp để tiến hành khai trương, mở cửa hàng hay triển khai dự án, nội dung mới. Ai đang làm ăn xa quê nhớ cẩn thận tiểu nhân, không phải ai cũng đáng tin như bạn vẫn tưởng.

Tài lộc chưa có dấu hiệu gia tăng, bạn đừng tiêu tiền bừa bãi. Hiện tại nguồn thu nhập chính của bạn cũng khá ổn định rồi nên đừng mơ tưởng đến những công việc nhẹ mà lương cao, không có đâu, không cẩn thận còn bị mắc bẫy của quân lừa đảo. Chuyện tình cảm dần cải thiện khi tuổi Mùi biết bày tỏ tình cảm của mình với những người xung quanh nhờ Thổ sinh Kim. Người nào đã có đôi có cặp cũng chủ động hơn hẳn nên tình yêu đôi lứa cũng được hâm nóng.

Đúng ngày mai (30/10/2022): TOP 3 con giáp đụng độ Hung tinh, thất thoát tiền bạc, công việc gặp trở ngại, hạnh phúc tuột tầm tay - Ảnh 3
Mùi có Tỷ Kiên lâm vận nên chật vật vì đường công việc. Nay không thích hợp để tiến hành khai trương, mở cửa hàng hay triển khai dự án, nội dung mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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