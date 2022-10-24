Tử vi ngày mai cho thấy công việc làm ăn của tuổi Mão đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Ngũ hành tương sinh cho thấy, người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất. Bạn có biết mình là con giáp tốt tính, không vượng sự nghiệp, tài lộc thì cũng vượng đường tình duyên?

Theo Tử vi hàng ngày, ngày mai, Thiên Tài hỗ trợ cho người tuổi Mão về tiền bạc trong thời gia này, nếu bạn nhờ sự hỗ trợ của ai đó thì sẽ dễ dàng được nhận lời hơn là bạn nghĩ đấy. Một số khó khăn liên quan tới tiền bạc của bạn cũng dễ dàng được tháo gỡ hơn bao giờ hết.

Ngũ hành tương sinh cho thấy, người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử, học hành đạt kết quả tốt. Con giáp này có khả mở rộng mối quan hệ xã giao, kí kết được những hợp đồng có giá trị, hứa hẹn đem lại nguồn thu lớn cho tương lai.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Dậu có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Vận trình tình duyên của bản mệnh thêm mặn nồng. Người tuổi Dậu và nửa kia có sự thấu hiểu, cảm thông và bao dung cho nhau. Tất nhiên bên cạnh ưu điểm thì ai cũng sẽ có thiếu sót, song không vì thế mà đôi bên từ bỏ tình yêu, ngược lại càng gắn bó với nhau hơn.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Dậu có tin tức tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tam Hợp mang lại cảm xúc trọn vẹn nhất đối với người tuổi Tị đang yêu. Tâm trạng của bạn ngày ngày mai đầy lãng mạn, bạn mơ mộng những điều thú vị trong đời sống vốn quen thuộc, giản đơn. Những người xung quanh thậm chí còn ngạc nhiên với những thể hiện đầy bất ngờ và lạ lẫm từ phía bạn đấy,

Chính Quan nâng đỡ cho những quyết định ngày mai của người tuổi Tị thêm phần sáng suốt. Có thể lời khuyên của ai đó cũng đáng tham khảo nhưng khi ra quyết định cuối cùng thì bạn luôn phải chịu trách nhiệm với nó cho tới cùng.

Tuổi Tỵ đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Chính Quan nâng đỡ cho những quyết định ngày mai của người tuổi Tị thêm phần sáng suốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo