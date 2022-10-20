Đúng ngày mai, 21/10/2022: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này ngủ trên đống vàng, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết, phú quý lên đời, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 19:40

Đúng ngày mai, 21/10, 3 con giáp này ngủ trên đống vàng, trời gởi cho tài lộc, đời sau phú quý thăng hoa, đại gia điểm mặt gọi tên.

Tuổi Dần

Sự nghiệp: Ngày mai gặp Chính Tài, vận sự nghiệp rất tốt, chỉ cần tuổi Dần một lòng muốn học hỏi, muốn cố gắng thì chắc chắn sẽ có điều kỳ tích xảy ra. Bên cạnh đó con giáp này hãy cho chính bản thân mình thêm cơ hội để tìm thấy con đường mình cần đi sau này.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

Tình cảm: Tình cảm gặp Chính Ấn vận chủ về một ngày thuận lợi. Dù nam hay nữ thì những người này luôn coi trọng đời sống tinh thần. Đặc biệt là mặt nội tâm, bạn theo đuổi thứ tình yêu thuần khiết nhất. Vậy nên cuộc sống an nhiên tinh thần hưởng thụ mới là mục tiêu hôm nay của bạn.

Đúng ngày mai, 21/10/2022: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này ngủ trên đống vàng, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết, phú quý lên đời, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 1
Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 21/10/2022 ngày mai, do có tam hội trợ giúp, tuổi Tỵ chưa từng có ngày nào thuận lợi đến thế. Có thần may mắn ở bên, con giáp này nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ để lỡ thời cơ trời cho.

Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và có thể người chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bạn quen biết từ trước. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, con giáp này sẽ biết mình phải giải quyết những điều còn tồn đọng như thế nào.

Mộc sinh Hỏa bù lại cho những chú Rắn nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Người ấy dành cho bạn sự quan tâm, chăm sóc tận tình, tình yêu đến từ hai phía đem lại sự thăng hoa trong tình cảm đôi lứa. Người độc thân đừng quá chìm đắm trong nỗi đau quá khứ bởi nhân duyên của bạn đang chờ đợi ở phía trước.

Đúng ngày mai, 21/10/2022: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này ngủ trên đống vàng, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết, phú quý lên đời, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 2
Mộc sinh Hỏa bù lại cho những chú Rắn nhiều tin vui trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày Thứ Sáu 21/10/2022 này, Tuổi Sửu gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Sửu khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Sửu. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Sửu hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Đúng ngày mai, 21/10/2022: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này ngủ trên đống vàng, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết, phú quý lên đời, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 3
Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai 21/10: 3 con giáp này hanh thông đủ đường, công danh 'thuận buồm xuôi gió', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh nhanh nhẹn, phấn chấn, được cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức

Đúng giờ Sửu ngày mai 21/10: 3 con giáp này hanh thông đủ đường, công danh 'thuận buồm xuôi gió', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh nhanh nhẹn, phấn chấn, được cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức

Đúng giờ Sửu ngày mai, 21/10, 3 con giáp này thuận lợi suôn sẻ, công danh thuận buồm xuôi gió, bản mệnh nhanh nhẹn tháo vát, được cấp trên trọng dụng.

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