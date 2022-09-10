Đúng ngày mai (11/9), xui xẻo vây quanh, 3 con giáp cẩn trọng mất tiền mất của, tiểu nhân hãm hại, dễ gây họa lớn

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 20:48

Xem tử vi ngày mai 11/9 để 3 con giáp này cần cẩn trọng hơn trong mọi dự định sẽ tiến hành.

Tuổi Mão

Xem tử vi Chủ nhật ngày 11/9/2022 dự đoán, Tỷ Kiên giúp tuổi Mão có sự kiên trì, bền bỉ và mạnh mẽ hiếm có, điều này rất có ích cho công việc hiện tại. Dù vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng con giáp này biết cách chống đỡ và hợp lực với đồng nghiệp để cùng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hôm nay bạn còn được khuyên không nên đầu tư vội vàng ở quy mô quá lớn. Bạn nên tỉnh táo và thận trọng trong chuyện tiền bạc, vì chỉ mất cảnh giác một chút thôi cũng có thể gây thất thoát tài sản. Chưa kể đến những hành động thiếu lý trí có thể gây ra tai họa rất lớn. Chuyện tình cảm của tuổi Mão có thể xảy ra vài trục trặc nhỏ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Bất kỳ cặp đôi nào cũng có thể xảy ra chuyện tranh cãi bất đồng, quan trọng là thái độ đối mặt với mâu thuẫn của mỗi người. Bạn nên dùng cái nhìn lạc quan, tích cực để không khiến tình yêu đi vào ngõ cụt.

Đúng ngày mai (11/9), xui xẻo vây quanh, 3 con giáp cẩn trọng mất tiền mất của, tiểu nhân hãm hại, dễ gây họa lớn - Ảnh 1
Hôm nay Mão được khuyên không nên đầu tư vội vàng ở quy mô quá lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc gặp phải Kiếp Tài nên Ngọ không thể hy vọng một ngày làm ăn bình yên đến với mình. Hễ con giáp này buôn bán đắt hàng hay làm được việc thì chắc chắn sẽ bị tiểu nhân ghen ghét, dòm ngó. Đặc biệt là những bạn đi làm công ty, đừng tin tưởng đồng nghiệp thân thiết quá nhiều nhé.

Vận lâm Tự Hình nên không có cảm xúc khi nói đến chuyện tiền bạc, làm không đủ tiêu, tâm trạng lo âu buồn bực. Tuổi này dễ cáu gắt với người thân trong nhà vì áp lực kinh tế gần đây bởi chuyện gì rồi cũng phải đến tay bạn lo hết. Bạn nên biết rằng nóng giận chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, thậm chí nó còn khiến mọi chuyện trong nhà trở nên tồi tệ hơn. Vợ chồng có chuyện hãy bình tĩnh bàn bạc, thỏa thuận với nhau. Con giáp này sẽ thấy mọi chuyện tiến triển theo hướng tích cực hơn khi 2 người có chung ý kiến.

Đúng ngày mai (11/9), xui xẻo vây quanh, 3 con giáp cẩn trọng mất tiền mất của, tiểu nhân hãm hại, dễ gây họa lớn - Ảnh 2
Công việc gặp phải Kiếp Tài nên Ngọ không thể hy vọng một ngày làm ăn bình yên đến với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được khuyên nên thận trọng hơn trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc trong ngày Thiên Quan nhập mệnh. Có thể là do con giáp này không kiểm soát được ham muốn mua sắm của mình mà tiêu xài hoang phí, thâm hụt cả số tiền tích lũy được bao lâu nay.

Ngũ hành tương xung cũng khiến chuyện tình cảm đôi lứa của người tuổi Dậu không được như ý. Mặc dù con giáp này và người ấy đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tưởng chừng không có gì có thể khiến hai bạn xa nhau thế nhưng chính những va chạm nhỏ nhặt thường ngày khiến mối quan hệ dễ rạn nứt hơn bao giờ hết. Trong ngày này, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Đúng ngày mai (11/9), xui xẻo vây quanh, 3 con giáp cẩn trọng mất tiền mất của, tiểu nhân hãm hại, dễ gây họa lớn - Ảnh 3
Tuổi Dậu được khuyên nên thận trọng hơn trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc trong ngày Thiên Quan nhập mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 4 ngày cuối tuần (1/9 - 4/9), 3 con giáp tha hồ đưa tay hái lộc, bỗng chốc phát tài, sổ hồng đầy tủ, may mắn đủ đầy

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