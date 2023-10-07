Đúng ngày 8/10, 9/10, 10/10, những con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 07/10/2023 12:28

Theo tử vi, đúng ngày 8/10, 9/10, 10/10, những người thuộc 3 con giáp may mắn này vận trình biến chuyển tích cực, thuận lợi hanh thông, đi đâu làm gì cũng dễ có quý nhân giúp sức.

Tuổi Tỵ

Tài vận của Tỵ rất tốt khi bước sang ngày 8/10, 9/10, 10/10. Bạn sẽ có nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp, tiền liên tục đổ về tài khoản. Các nguồn thu nhập dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Với những người làm công ăn lương, bạn làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình nên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên coi trọng và sớm được thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống.

Đúng ngày 8/10, 9/10, 10/10, những con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận may trong việc đầu tư kinh doanh của Ngọ vượng phát bất ngờ vào đúng ngày 8/10, 9/10, 10/10. Bạn có nhiều cơ hội lớn để phát tài giúp bạn kiếm về một khoản lợi lớn. Chính vì vậy, cuộc sống của Ngọ sẽ càng trở nên phú quý, đầy đủ sung túc. 

Chuyện tình cảm của Ngọ cũng rất tốt từ thời điểm này, cơ hội tỏ tình thành công của bạn là rất cao giúp bạn thoát khỏi “lời nguyền FA” đeo bám bao lâu nay. Các cặp đôi đang yêu hay đã kết hôn lại có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, viên mãn bên một nửa của mình.

Đúng ngày 8/10, 9/10, 10/10, những con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước sang ngày 8/10, 9/10, 10/10, vận may ập đến dồn dập nên Dậu trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất. Những người tuổi Dậu được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, bạn làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có. 

Trong công việc, Dậu tuy bận rộn nhưng bạn lại có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ và nỗ lực hết mình thì bạn sẽ gặt hái được những thành tựu đáng nể, việc thăng quan tiến chức là chuyện nhỏ.

Đúng ngày 8/10, 9/10, 10/10, những con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, Thân sự nghiệp thăng tiến, Ngọ tiểu nhân rình rập, tiền bạc hao hụt

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, Thân sự nghiệp thăng tiến, Ngọ tiểu nhân rình rập, tiền bạc hao hụt

Tử vi ngày mới 21/9/2023 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, tuổi Thân sự nghiệp thăng tiến, tuổi Ngọ tiểu nhân rình rập, phá bĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 ngày tới tử vi ngày 7/10/2023 tử vi tháng 10 tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 31 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc