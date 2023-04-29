Đúng ngày 29/4/2023 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thần Tài soi sáng dẫn đường, 3 con giáp được mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', bước chân ra ngoài là có lộc, mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 29/04/2023 06:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 3 con giáp được mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', bước chân ra ngoài là có lộc, mua nhà sắm xe vào ngày 29/4/2023.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ tương đối suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ. Dường như cấp trên khá an tâm vì tin rằng người tuổi này sẽ luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Nguồn thu nhập rủng rỉnh là phần thưởng mà con giáp nhà xứng đáng nhận được sau những nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên hài hòa, êm ấm. Hôn nhân viên mãn phần nào cho con giáp này sau những áp lực trong công việc. Học cách trân trọng chính là cách để chính bản thân mình cảm thấy hạnh phúc. 

Đúng ngày 29/4/2023 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thần Tài soi sáng dẫn đường, 3 con giáp được mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', bước chân ra ngoài là có lộc, mua nhà sắm xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối hanh thuận. Trước những sóng gió trong công việc, người tuổi này luôn giữ cho mình tâm thế vững vàng, thậm chí là không có điều gì có thể cản trở được bản mệnh chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Có thể thấy, con giáp này cũng không cần lo lắng đến vấn đề “cơm áo gạo tiền” quá nhiều nhờ thu nhập tương đối dồi dào. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ tràn ngập sự tươi mới và đón nhiều tin vui. Quý Nhân phù trợ giúp đôi lứa yêu nhau luôn giữa sự hài hòa, êm ấm. Những mâu thuẫn dần được tháo gỡ khi cả hai nói chuyện thẳng thắn với nhau.  

 

Đúng ngày 29/4/2023 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thần Tài soi sáng dẫn đường, 3 con giáp được mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', bước chân ra ngoài là có lộc, mua nhà sắm xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ hanh thông hết mực. Tuy rằng những biểu hiện trong quá trình làm việc chưa thực sự xuất sắc so với người đồng trang lứa, nhưng người tuổi này vẫn được cấp trên đánh giá cao nhờ sự chăm chỉ và ý chí tiến thủ trong công việc. Con giáp này có khả năng nắm bắt cơ hội làm giàu nhanh chóng, từ đó nâng cao nguồn thu nhập một cách đáng kể. 

Vận trình tình cảm thăng hoa tươi đẹp. Tình cảm của bản mệnh và người ấy trải qua khoảng thời gian ngọt ngào và êm ấm. Người độc thân sau khi tìm hiểu có thể sẽ tiến tới hôn nhân trong tương lai gần. 

Đúng ngày 29/4/2023 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thần Tài soi sáng dẫn đường, 3 con giáp được mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', bước chân ra ngoài là có lộc, mua nhà sắm xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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