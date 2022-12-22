Đúng ngày 29/11 âm lịch, khung từ 11-15h, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp được trải thảm tài lộc, phúc vận gia tăng, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 03:47

Khung từ 11-15h ngày 29/11 âm lịch, những con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, thành công hơn người.

Tuổi Tý

Khung từ 11-15h ngày 29/11 âm lịch, những người tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội để tạo dựng tiền đồ của mình trong tương lai. Đây chính là cơ hội để người tuổi Tý phát huy được khả năng cũng như tố chất của mình giúp bạn có thể thăng tiến trong thời gian sắp tới.

Về vấn đề tài chính thì người tuổi Tý cũng sẽ có cơ hội mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, từ đó gặp gỡ được quý nhân của mình và bạn sẽ có cơ hội để kiếm thêm nhiều tiền bạc cho bản thân. Trong thời gian này người tuổi Tý sẽ có những khoản tiền ngoài lương hậu hĩnh khiến cho cuộc sống của bạn rủng rỉnh viên mãn.

Đúng ngày 29/11 âm lịch, khung từ 11-15h, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp được trải thảm tài lộc, phúc vận gia tăng, vạn sự như ý - Ảnh 1
Khung từ 11-15h ngày 29/11 âm lịch, những người tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội để tạo dựng tiền đồ của mình trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nổi tiếng chân thành, điềm đạm và dám dấn thân nên càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn ít ai sánh bằng. Trong thời gian này chỉ cần tuổi Thân biết chớp lấy thời cơ, nỗ lực vươn lên thì Thân ắt bước l.ên đ.ỉnh vinh quang, quơ tay là hốt bạc tiền bạc đầy tay.

Trong tử vi cho biết, từ 11-15h ngày 29/11 âm lịch là thời điểm mà con giáp này cải vận đổi đời, tài lộc thăng hoa ít ai sánh bằng. Trong thời gian này tuổi Thân sẽ nhận thấy vận may của mình rõ rệt hơn. Công việc sẽ dần đi lên và đạt được nhiều thành công hơn nữa, lộc lá đầy tay, tài lộc viên mãn. Đặc biệt là, những người làm công ăn lương còn có được cơ hội thăng chức, dễ phát tài phát lộc.

Đúng ngày 29/11 âm lịch, khung từ 11-15h, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp được trải thảm tài lộc, phúc vận gia tăng, vạn sự như ý - Ảnh 2
Trong tử vi cho biết, từ 11-15h ngày 29/11 âm lịch là thời điểm mà con giáp này cải vận đổi đời, tài lộc thăng hoa ít ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất đa số có tính cách mạnh mẽ, táo bạo, có tham vọng và nhiệt huyết với công việc. Tuy nhiên, đôi khi những người tuổi Tuất lại thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng và đây chính là sự thiếu sót của con giáp này để họ tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, dù có như vậy thì những người tuổi Tuất đều gặp may mắn từ 11-15h ngày 29/11 âm lịch. Thậm chí vận may còn tự kéo tới nhà của con giáp này. Trong công việc, tuổi Tuất sẽ lấy lại được cảm hứng và nhiệt huyết để làm việc, nhờ vậy mà những tồn đọng trước đó đều được giải quyết triệt để. Trong thời gian này, thu nhập của tuổi Tuất ổn định, thậm chí họ sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái. 

Đúng ngày 29/11 âm lịch, khung từ 11-15h, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp được trải thảm tài lộc, phúc vận gia tăng, vạn sự như ý - Ảnh 3
Tuy nhiên, dù có như vậy thì những người tuổi Tuất đều gặp may mắn từ 11-15h ngày 29/11 âm lịch. Thậm chí vận may còn tự kéo tới nhà của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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