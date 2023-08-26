Đúng ngày 27/8, 28/8, TOP 3 con giáp hốt cả rổ tiền, thoát nghèo ngoạn mục, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 26/08/2023 18:35

Những con giáp dưới đây may mắn hơn người vì hưởng lộc trời cho, công việc suôn sẻ, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là một trong những con giáp có quyền tự hào về sự nghiệp chói sáng của họ. Thời gian vừa qua, vì bản tính nóng vội, bất cẩn nên bạn phạm phải một số sai lầm khiến công việc không được thành công như mong muốn.

Tuy nhiên, đúng ngày 27/8, 28/8, người tuổi Dần được dự đoán tài vận sáng chói, cơ hội thăng tiến, phát tài đầy tay. Chỉ cần biết chớp lấy cơ hội và nỗ lực hết mình, con giáp này sẽ kiếm được bộn tiền, thậm chí gấp 2, gấp 3 lần những tuần trước đó. Lương tăng, thưởng nhiều, người tuổi Dần có túi tiền rủng rỉnh, dồi dào.

Đúng ngày 27/8, 28/8, TOP 3 con giáp hốt cả rổ tiền, thoát nghèo ngoạn mục, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng ngày 27/8, 28/8, những người tuổi Tỵ chứa nhiều hy vọng. Khi gặp khó khăn, họ cũng không hề nản mà tiếp tục tìm cách khắc phục, cố gắng tiếp cho hiện tại. Chính vì thế mà thời gian này, những người tuổi Tỵ sẽ mau chóng nhận được nhiều tin vui về sự nghiệp, thu được lợi nhuận lớn.

Đặc biệt, đường tình duyên của những người tuổi Tỵ đặc biệt rực rỡ. Những ai là thành viên của hội "ế có thâm niên" cũng có thể may mắn kiếm được đúng chân mệnh thiên tử của cuộc đời mình.

Đúng ngày 27/8, 28/8, TOP 3 con giáp hốt cả rổ tiền, thoát nghèo ngoạn mục, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bản tính của những người tuổi Ngọ là những người tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Họ dám nghĩ, dám làm và không ngại thử thách. Đúng ngày 27/8, 28/8, những người tuổi Ngọ sẽ liên tiếp nhận được may mắn trong sự nghiệp, cơ hội thăng quan tiến chức xuất hiện nhiều vô kể.

Theo tử vi dự đoán, trong thời gian này, những người tuổi Ngọ sẽ có vận đào hoa cực lớn. Người độc thân có thể gặp được ý trung nhân, còn người là hoa đã có chủ thì cả hai sẽ càng hạnh phúc, viên mãn.

Đúng ngày 27/8, 28/8, TOP 3 con giáp hốt cả rổ tiền, thoát nghèo ngoạn mục, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

2 ngày giữa tuần (8/8 - 9/8): Tài lộc phủ kín sân, 3 con giáp tha hồ mua đất xây nhà, tiền bạc lai láng, ôm hết lộc trời

2 ngày giữa tuần (8/8 - 9/8): Tài lộc phủ kín sân, 3 con giáp tha hồ mua đất xây nhà, tiền bạc lai láng, ôm hết lộc trời

Tử vi dự đoán, trong 2 ngày giữa tuần này, 3 con giáp may mắn sẽ bước qua khổ nạn, vực dậy thành công sự nghiệp vốn đã bị trì hoãn quá lâu của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày tới tử vi ngày 25/8/2023 tử vi cuối tháng 8 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành