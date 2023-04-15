Đúng ngày 26, 27, 28, 29 tháng 2 âm lịch: Bùng nổ may mắn, 3 con giáp tài lộc nhân đôi, sự nghiệp thăng tiến, gom sạch lộc trời ban

Tâm linh - Tử vi 15/04/2023 07:30

Tử vi dự báo rằng, trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 2 âm lịch, vận trình của những con giáp này có sự thăng tiến đáng kể.

Tuổi Thân

Thời gian gần đây, vận thế của người tuổi Thân không được thuận lợi. Dù cuộc sống hay công việc, con giáp này đều không đạt được thành công như mong muốn, thậm chí còn gặp nhiều phiền toái. Tử vi dự báo rằng, trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 2 âm lịch, vận thế của tuổi Thân sẽ có sự khởi sắc mạnh mẽ, phúc khí dồi dào.

Mọi vướng mắc lớn nhỏ sẽ được con giáp này giải quyết dần dần. Các phiền não trong cuộc sống cũng được đẩy lùi. Bản mệnh có thể sống thoải mái về cả mặt tinh thần lẫn vật chất. Vận tài lộc thăng hoa nên thu nhập của tuổi Thân cũng có dấu hiệu tăng lên trong thời gian tới. Những cố gắng của tuổi Thân trong thời gian qua sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh giúp tăng thêm động lực làm việc.

Đúng ngày 26, 27, 28, 29 tháng 2 âm lịch: Bùng nổ may mắn, 3 con giáp tài lộc nhân đôi, sự nghiệp thăng tiến, gom sạch lộc trời ban - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách hoạt bát, đáng yêu nên được mọi người xung quanh quý mến. Trong công việc, con giáp này luôn chủ động, làm việc có hiệu quả. Họ mang đến nhiều lợi ích trong công việc nên luôn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao.

Tử vi dự báo rằng, trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 2 âm lịch, bản mệnh tuổi Dậu sẽ đón nhận vận trình thăng hoa, tài lộc nở rộ. Tuổi Dậu có thể tận dụng cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Người làm công ăn lương có thể tăng thu nhập nhờ nghề tay trái. Người làm ăn kinh doanh nhờ uy tín có thể mở rộng được các mối quan hệ hợp tác. Quý nhân xuất hiện cũng giúp bản mệnh có thể tìm được đường làm giàu đúng đắn.

Đúng ngày 26, 27, 28, 29 tháng 2 âm lịch: Bùng nổ may mắn, 3 con giáp tài lộc nhân đôi, sự nghiệp thăng tiến, gom sạch lộc trời ban - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão cũng là một trong những con giáp có vận trình rộng mở trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 2 âm lịch. Lục hợp xuất hiện giúp công việc của con giáp này phát triển tốt. Tuổi Mão sẽ gặp nhiều cơ hội phát triển tốt. Đặc biệt, người làm kinh doanh có thể gặp quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối. Nhờ đó, tài lộc của tuổi Mão ngày một thăng hoa, túi tiền càng rủng rỉnh hơn. Thời điểm này, tuổi Mão có thể thực hiện được những mơ ước đã ấp ủ bấy lâu nay.

Đường tài lộc sáng sủa, tuổi Mão có thể kiếm được nhiều cơ hội tăng thu nhập. Nhất là người làm ăn buôn bán có thể thu về không ít lợi nhuận. Lúc này, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không phạm phải sai lầm trong đầu tư cũng như tránh trường hợp chi nhiều hơn thu.

Đúng ngày 26, 27, 28, 29 tháng 2 âm lịch: Bùng nổ may mắn, 3 con giáp tài lộc nhân đôi, sự nghiệp thăng tiến, gom sạch lộc trời ban - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 18/2 - 25/2 âm lịch, 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng

Từ ngày 18/2 - 25/2 âm lịch, 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng

Dưới đây là những con giáp giàu có, tiền đổ về từ nhiều phía, hễ bước ra cửa là có lộc, ai xui thì xui chứ họ vẫn có tiền tiêu xài đều đặn từ ngày 18/2 - 25/2 âm lịch.

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