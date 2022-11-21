Đúng ngày 22/11: Quan Âm độ trì chiếu mệnh 3 con giáp, từ nay giàu có nứt ví, làm nhẹ nhàng ăn lộc to, tình duyên phơi phới, tài lộc rủng rỉnh, vượng phát phúc đức, gia đình đón nhận tài khí cuồn cuộn

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 07:20

Thời điểm này chính là cơ hội lớn để những con giáp này đột phá tài chính. Không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy nên hãy cố gắng nắm bắt.

 

Tuổi Dậu

Dậu không ngại khổ, không ngại cho đi. Dù phải đối mặt với điều gì, bạn cũng sẽ chấn chỉnh tâm lý và hướng đến chiến thắng cuối cùng. Bạn có một cấu trúc lớn, một tầm nhìn dài hạn và cuộc sống của bạn được định sẵn là phi thường. Mặc dù cung con giáp gà trống không thích phô trương kỹ năng nhưng bạn lại là người thuộc nhóm sức mạnh điển hình. Không nên coi thường sức lực và trí lực của bạn, bạn luôn có thể tự chủ, và bạn luôn có thể kiên trì đến cùng.

Đúng ngày 22/11: Quan Âm độ trì chiếu mệnh 3 con giáp, từ nay giàu có nứt ví, làm nhẹ nhàng ăn lộc to, tình duyên phơi phới, tài lộc rủng rỉnh, vượng phát phúc đức, gia đình đón nhận tài khí cuồn cuộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 22/11, sao tốt chiếu mệnh, tài lộc của con giáp tăng vọt. Tất cả các bạn sẽ được khỏe mạnh, hy vọng phúc lộc đầy nhà, tài lộc dồi dào, những ngày nghèo khó, khốn khó sẽ không còn nữa. Xin chúc mừng, bạn có thể trở nên tốt hơn và tốt hơn, và bạn có thể ngày càng suôn sẻ hơn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bẩm sinh đã có trí thông minh tuyệt vời và trí tuệ cảm xúc cao. Nhờ bản tính tò mò, thích khám phá, họ có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, không tránh khỏi vấp ngã. Càng lớn tuổi, con giáp này càng tích lũy được nhiều phúc khí và may mắn, bước đi ngày càng vững vàng.

Đúng ngày 22/11: Quan Âm độ trì chiếu mệnh 3 con giáp, từ nay giàu có nứt ví, làm nhẹ nhàng ăn lộc to, tình duyên phơi phới, tài lộc rủng rỉnh, vượng phát phúc đức, gia đình đón nhận tài khí cuồn cuộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 22/11, tử vi nói rằng người tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, có chí cầu tiến nên công việc làm ăn phát đạt. Nhờ trí tuệ cá nhân mà họ sẽ giải quyết được những rắc rối trong cuộc sống, gia đình hạnh phúc. Sự thuận lợi trong công việc thúc đẩy tài lộc thăng hoa. Được Thần Tài trợ mệnh, con giáp này hứa hẹn càng làm việc chăm chỉ bao nhiêu thì tài lộc sẽ càng càng hanh thông bấy nhiêu.

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết người tuổi Thìn sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ do Thìn sẽ nắm trong tay cơ hội đổi đời. Từ đây cuộc sống bước sang trang mới, mọi chuyện thuận lợi, hanh thông, may mắn và có tài có lộc. Nếu như Thìn đang có kế hoạch mua sắm với khoản tiền lớn thì có thể thực hiện được.

Đúng ngày 22/11: Quan Âm độ trì chiếu mệnh 3 con giáp, từ nay giàu có nứt ví, làm nhẹ nhàng ăn lộc to, tình duyên phơi phới, tài lộc rủng rỉnh, vượng phát phúc đức, gia đình đón nhận tài khí cuồn cuộn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Thìn thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Thìn đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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