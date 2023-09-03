Đúng ngày 20, 21, 22, 23/7 âm lịch, 3 con giáp lộc lá lên hương, may mắn kéo đến nhà, nắm chắc suất giàu sang, vận sáng như sao trời

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 15:58

Sắp tới, trong ngày 20, 21, 22, 23/7 âm lịch, các tuổi Sửu, Mão, Thân có thể một bước lên trời, khiến người người ngưỡng mộ, ghen tị.

Tuổi Sửu

Trong ngày 20, 21, 22, 23/7 âm lịch, vận thế người tuổi Sửu tốt lên một cách rõ ràng. Không chỉ đường sự nghiệp, công danh hanh thông, dễ có người trợ giúp, chỉ bảo, đường tài phú cũng đại vượng đại phát, tiền bạc tự tìm đến cửa.

Trong khoảng thời gian này, có thể nói, tuổi Sửu làm gì được nấy, những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây có khởi sắc rất lớn, tài nguyên cuồn cuộn, vận may không ngờ. Tích lũy lúc này giúp tuổi Sửu có khả năng thực hiện được mộng ước của mình bấy lâu. Nếu có cơ hội nắm được quyền lực, tuổi Sửu chú ý, hãy phát huy tốt nhất năng lực bản thân, khiến mình trở nên tỏa sáng, sẽ cực tốt cho tài vận sau này.

Đúng ngày 20, 21, 22, 23/7 âm lịch, 3 con giáp lộc lá lên hương, may mắn kéo đến nhà, nắm chắc suất giàu sang, vận sáng như sao trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh đã có ánh mắt nhạy cảm, đối với cơ hội làm ăn kinh doanh nếu tìm hiểu sâu sẽ rất nhạy bén, thông tuệ. Chờ được thời cơ tới tay, tuổi Mão có thể phát huy năng lực bản thận, thực hiện hoài bão bấy lâu ấp ủ.

Tử vi có nói, đúng ngày 20, 21, 22, 23/7 âm lịch, những tuổi Mão đang làm văn phòng đừng ngại thể hiện tài năng, chăm chỉ đưa ra những sáng kiến mới, sẽ thành công bất ngờ. Những tuổi Mão đang theo đuổi con đường kinh doanh, chỉ cần nỗ lực hết sức, sẽ không có gì ngăn trở được họ càng làm càng lãi. Giàu sang, phú quý theo đó tới tấp kéo đến, muốn ngừng cũng không được. Tuy nhiên, tuổi Mão nên nhớ, làm việc gì cũng phải kiên trì tới cùng, ắt sẽ thành công, có thể một bước lên trời, khiến người người ngưỡng mộ, ghen tị.

Đúng ngày 20, 21, 22, 23/7 âm lịch, 3 con giáp lộc lá lên hương, may mắn kéo đến nhà, nắm chắc suất giàu sang, vận sáng như sao trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người cầm tinh tuổi Thân vào đầu năm 2023 vận thế không được tốt cho lắm, có thể sẽ có hao tổn tài chính, mệt mỏi vì chuyện sổ sách công việc. Vì vậy, cần rất chú ý, tránh những rủi ro không đáng có. Tuy nhiên, sang ngày 20, 21, 22, 23/7 âm lịch, tuổi Thân lại có những dấu hiệu đáng mừng trong đường tài vận.

Họ làm gì được nấy, thuận buồm xuôi gió trong mọi dự định, dự án, mục tiêu cần làm. Nhìn chung, sự nghiệp phát triển một đường tăng tiến, thịnh vương khó ai bì kịp. Nhờ thế, tuổi Thân cũng kiếm được không ít lợi lộc, tiền của từ trên trời rơi xuống, thậm chí không làm cũng được hưởng, thực sự làm đếm tiền mỏi tay.

Đúng ngày 20, 21, 22, 23/7 âm lịch, 3 con giáp lộc lá lên hương, may mắn kéo đến nhà, nắm chắc suất giàu sang, vận sáng như sao trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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