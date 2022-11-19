Đúng ngày 20/11: Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có nứt ví, ăn rồi làm chủ, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên

Theo tử vi , những người tuổi Tỵ từ thời điểm này sẽ bước vào thời kỳ tài lộc rộng mở, nếu nắm bắt tốt sẽ có cơ hội đưa công việc của mình lên một tầm cao mới. Người tuổi Tỵ trở nên kiên nhẫn hơn trong công việc, vừa có sự tiến bộ vừa giữ được sự ổn định, vượt qua lo lắng, nâng cao tay nghề hơn, được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển.

Là con giáp phát tài, nên người tuổi Sửu có một ngày khá thuận lợi trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên nên được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Dù đồng nghiệp xung quanh có đố kị, bạn cũng vẫn quyết tâm hướng tới các mục tiêu của mình và gặt hái thành công.

Những chú Rắn được dự báo có tin vui về tài lộc, vượt qua áp lực, chinh phục thử thách, từng bước thành công. Bạn rất tự tin, bạn sẽ luôn khao khát ánh sáng, bạn sẽ luôn cho mình thấy hy vọng, và luôn khẳng định mình là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 20/11 vì bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc nên dễ nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên khen ngợi. Thậm chí, một số người còn gặt hái được khoản tiền kha khá nhờ vào vận may của mình trong kinh doanh, đầu tư. Bạn thấy đấy, chỉ cần bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tuổi Thân

Vào ngày 20/11 là thời gian khá hiệu quả và năng suất của con giáp tuổi Thân khi bản mệnh bận rộn với công việc. Hết dự án này kết thúc thì xuất hiện thêm những dự án khác. Bạn có được sự may mắn về sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Người tuổi này nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có xu hướng kiêu ngạo, thích tranh giành, hiếu thắng khiến không ít người khó chịu và tỏ ra chống đối với bạn. Bạn cẩn trọng với lời ăn tiếng nói vì thái độ có phần cao ngạo khiến người khác tức giận và gây ra xung đột với bạn. Tuy nhiên vào lúc này tài lộc của Thân khá dồi dào, có điềm báo phát tài, dễ nhận được những cơ hội kiếm tiền không thể tin được, bạn có thể thu nhiều lợi nhuận về mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.