Đúng ngày 20/11: Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có nứt ví, ăn rồi làm chủ, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 07:20

Thời điểm này chính là cơ hội lớn để những con giáp này đột phá tài chính. Không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy nên hãy cố gắng nắm bắt.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ từ thời điểm này sẽ bước vào thời kỳ tài lộc rộng mở, nếu nắm bắt tốt sẽ có cơ hội đưa công việc của mình lên một tầm cao mới. Người tuổi Tỵ trở nên kiên nhẫn hơn trong công việc, vừa có sự tiến bộ vừa giữ được sự ổn định, vượt qua lo lắng, nâng cao tay nghề hơn, được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển.

Đúng ngày 20/11: Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có nứt ví, ăn rồi làm chủ, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những chú Rắn được dự báo có tin vui về tài lộc, vượt qua áp lực, chinh phục thử thách, từng bước thành công. Bạn rất tự tin, bạn sẽ luôn khao khát ánh sáng, bạn sẽ luôn cho mình thấy hy vọng, và luôn khẳng định mình là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tuổi Sửu

Là con giáp phát tài, nên người tuổi Sửu có một ngày khá thuận lợi trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên nên được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Dù đồng nghiệp xung quanh có đố kị, bạn cũng vẫn quyết tâm hướng tới các mục tiêu của mình và gặt hái thành công.

Đúng ngày 20/11: Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có nứt ví, ăn rồi làm chủ, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 20/11 vì bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc nên dễ nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên khen ngợi. Thậm chí, một số người còn gặt hái được khoản tiền kha khá nhờ vào vận may của mình trong kinh doanh, đầu tư. Bạn thấy đấy, chỉ cần bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tuổi Thân

Vào ngày 20/11 là thời gian khá hiệu quả và năng suất của con giáp tuổi Thân khi bản mệnh bận rộn với công việc. Hết dự án này kết thúc thì xuất hiện thêm những dự án khác. Bạn có được sự may mắn về sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Người tuổi này nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu.

Đúng ngày 20/11: Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có nứt ví, ăn rồi làm chủ, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có xu hướng kiêu ngạo, thích tranh giành, hiếu thắng khiến không ít người khó chịu và tỏ ra chống đối với bạn. Bạn cẩn trọng với lời ăn tiếng nói vì thái độ có phần cao ngạo khiến người khác tức giận và gây ra xung đột với bạn. Tuy nhiên vào lúc này tài lộc của Thân khá dồi dào, có điềm báo phát tài, dễ nhận được những cơ hội kiếm tiền không thể tin được, bạn có thể thu nhiều lợi nhuận về mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp tử vi hằng ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba