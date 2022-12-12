Đúng ngày 20/11 âm lịch, năng nhặt chặt bị, 3 tuổi ra trái có vàng, vào phải có bạc, mở ra vô vàn cơ hội làm giàu

Theo tử vi ngày 20/11 âm lịch sẽ có xuất hiện 3 con giáp làm việc năng suất tăng gấp bội nhờ chăm chỉ, chịu khó. Cơ hội thăng tiến cũng mở ra vô vàn.

Tuổi Tý Xin chúc mừng người tuổi Tý là con giáp "năng nhặt chặt bị" trong ngày 20/11 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp, tuổi này được Chính Ấn cùng với Thiên Ấn che chở, trợ lực tác động đến tinh thần giúp bản mệnh chăm chỉ, chú tâm hơn với công việc rất nhiều. Tý được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp mà họ nắm bắt được cơ hội làm giàu cho bản thân, bằng cách đưa ra những ý tưởng độc đáo mà được cấp trên và đồng nghiệp tán thưởng, tuyên dương. Nhờ công việc thuận lợi mà tài lộc của con giáp này lên như diều gặp gió, thậm chí sẽ có sự thăng tiến trong ngày này nếu bạn tiếp tục tranh thủ cơ hội.

Xin chúc mừng người tuổi Tý là con giáp "năng nhặt chặt bị" trong ngày 20/11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Theo 12 con giáp, tuổi Dậu nổi bật với sự thông minh, sắc sảo và ứng biến linh hoạt nên con giáp này hầu hết là những người xuất sắc và vươn lên vị trí cao trong công việc. Trên quãng đường "tay trắng lập nghiệp" gần như bản mệnh không gặp quá nhiều sóng gió bão bùng vì được quý nhân ngầm trợ lực. Bạn vừa có thêm cơ hội tăng lương thưởng lại vừa có thêm cơ hội tăng quan tiến chức. Trong ngày 20/11 âm lịch, tuổi Dậu bước sang trang mới khi vận may sáng rực, làm đâu thắng đấy, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc. Trong thời gian tới, những chú gà sẽ có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền, hợp tác với các khách hàng mới, tiềm năng hơn đem đến lợi nhuận tăng gấp bội phần. Tình cảm ngày này hạnh phúc trọn vẹn vì có nhiều điều bất ngờ đến với hai bạn, rất có thể sẽ có tin vui đón nhận thành viên mới.

Trong ngày 20/11 âm lịch, tuổi Dậu bước sang trang mới khi vận may sáng rực, làm đâu thắng đấy, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tuổi Tuất sẽ rất may mắn trong ngày 20/11 âm lịch được Thần Tài ưu ái ban mệnh giàu sang phú quý, ban tài phát lộc cho con giáp này làm đâu trúng đó. Mọi vận đỏ trong ngày này như được nhân đôi, nếu tiếp tục duy trì trạng thái làm việc tích cực cũng như sự cố gắng nỗ lực thì chẳng mấy mà tuổi Tuất "trúng quả to". Với những người đang làm công việc kinh doanh, nếu bất chợt nghĩ ra một ý tưởng độc đáo nào đó, bạn cần mạnh dạn thực hiện vì đó có thể là “chiếc phao” giúp bạn tăng thêm tài lộc. Tuổi Dậu độc thân tìm được đối tượng thích hợp, hai người nói chuyện rất ăn ý, hợp nhau đến từng lời ăn tiếng nói cho đến sở thích. Tuổi Tuất sẽ rất may mắn trong ngày 20/11 âm lịch được Thần Tài ưu ái ban mệnh giàu sang phú quý, ban tài phát lộc cho con giáp này làm đâu trúng đó - Ảnh minh họa: Internet * Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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