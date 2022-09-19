Đúng ngày 19/9 vào lúc 10h, Ngọc Hoàng chốt sổ vàng điểm tên 3 con giáp rinh lộc khủng, trúng độc đắc tiền bạc tỷ, "ngâm" mình trong biển vàng, vinh hoa phú quý không kể hết

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 08:10

Vào lúc 10h ngày 19/9 sẽ là thời khắc may mắn cực vượng của top 3 con giáp nhận lộc ngút ngàn, bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và có cơ may trúng xổ số lớn.

Tuổi Dậu

Đúng ngày 19/9 vào lúc 10h, Ngọc Hoàng chốt sổ vàng điểm tên 3 con giáp rinh lộc khủng, trúng độc đắc tiền bạc tỷ, 'ngâm' mình trong biển vàng, vinh hoa phú quý không kể hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của Dậu trong ngày thứ Hai 19/9 vô cùng may mắn. Chính Quan sẽ đem đến tin vui liên quan tới thi cử, học hành, xin việc, visa lao động cho con giáp này. Người buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày làm ăn tốt, doanh thu tăng cao.

Vận trình tình duyên êm đẹp nhờ vào ngũ hành Thổ sinh Kim. Con giáp này nên duy trì tình cảm thật tốt với gia đình của mình vì nó cũng thể hiện bạn là người con hiếu thảo. Người đang yêu không cần hy sinh vì tình nhiều quá, sớm muộn bạn cũng tỉnh táo và nghĩ cho bản thân nhiều hơn mà thôi.

Tuổi Hợi

Đúng ngày 19/9 vào lúc 10h, Ngọc Hoàng chốt sổ vàng điểm tên 3 con giáp rinh lộc khủng, trúng độc đắc tiền bạc tỷ, 'ngâm' mình trong biển vàng, vinh hoa phú quý không kể hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc 10h ngày 19/9 là thòi khắc mà thời vận của tuổi Hợi chưa được hanh thông, thuận lợi như ý bạn mong muốn. Vì thế bạn đang trong tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, phân vân không biết tiến tới hay rút lui, nếu bỏ ngang thì không đành lòng, mà tiếp tục làm thì hết sức khó khăn.

Tuổi Hợi nên ra sức cố gắng làm cho hết mình, còn việc thành công hay thất bại là tùy theo ý trời, bạn chớ nên quá lo lắng cho mệt tâm trí.

Tóm lại, muốn thành đạt nguyện vọng, bạn phải kiên nhẫn bền chí, không nên bỏ cuộc, bạn sẽ vượt qua được mọi thử thách, bạn là người tài trí nên sẽ nhanh chóng đạt được sở nguyện thôi.

Tù 10h ngày 19/9 tuổi Hợi nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý, bị thiệt thòi hoặc vất vả nhọc nhằn mà chẳng được lợi lộc gì, nên cẩn thận về lời nói, tranh cãi không có lợi lộc gì, cũng không nên tham vọng làm ăn lớn lao.

Tuổi Mùi

Đúng ngày 19/9 vào lúc 10h, Ngọc Hoàng chốt sổ vàng điểm tên 3 con giáp rinh lộc khủng, trúng độc đắc tiền bạc tỷ, 'ngâm' mình trong biển vàng, vinh hoa phú quý không kể hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

10h ngà 19/9, những điều tốt lành sẽ đến với người tuổi Mùi. Một trong số những mong ước từ lâu của họ sẽ trở thành hiện thực. Vận may của họ trong tuần mới cực kì hanh thông, tài lộc cực phát, cơ hội kiếm tiền tự dâng đến tận cửa giúp họ trở thành người có tiền trong mắt bạn bè.

Về sự nghiệp, nếu có công việc liên quan đến chuyện hợp tác với người khác thì tuổi Mùi có thể lựa chọn những ngày trong tuần này bởi mọi thứ được dự đoán là sẽ vô cùng suôn sẻ. Đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Mùi cống hiến hết mình cho sự nghiệp và đạt được những thành tựu phi thường.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Vào 19h tối 18/9, Thần Tài hiển linh ban phát lộc, 3 con giáp này nhận may mắn ngút ngàn, bạc vàng bao la, làm ăn nhuận phát, sự nghiệp thăng hoa

Vào 19h tối 18/9, Thần Tài hiển linh ban phát lộc, 3 con giáp này nhận may mắn ngút ngàn, bạc vàng bao la, làm ăn nhuận phát, sự nghiệp thăng hoa

Vào 19h tối 18/9, 3 con giáp sau sẽ nhận may mắn bùng nổ nhờ có sụ trợ giúp từ Thần Tài mà công việc làm ăn luôn được suôn sẻ, thuận lợi.

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