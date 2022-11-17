Đúng ngày 18/11: Thu qua Đông tới, Thần Tài vân du cuối năm đến nhà 3 con giáp, mang đến vàng tấn vàng tạ, tài lộc vạn sự hanh thông, gia đạo mĩ mãn vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 07:20

Trong ngày 18/11, những con giáp số sướng, được Thần Tài vân du đến nhà, nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi, bất ngờ nhận lộc liền tay, vận số phất lên trong nay mai.

 

Tuổi Tỵ

Trong ngày 18/11, Tỵ đón cát khí lan tràn giúp tuổi Tỵ có cơ hội gặp được quý nhân. Mọi kế hoạch của bạn đều được tiến hành suôn sẻ, dẹp bỏ mọi vướng mắc. Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời. Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này, đường tiến thân của bạn cũng sẽ rộng mở hơn.

Đúng ngày 18/11: Thu qua Đông tới, Thần Tài vân du cuối năm đến nhà 3 con giáp, mang đến vàng tấn vàng tạ, tài lộc vạn sự hanh thông, gia đạo mĩ mãn vẹn toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này cũng rất thuận lợi cho chuyện tình cảm của những chú Rắn. Nhân duyên tốt đẹp tìm tới mở ra nhiều cơ hội “thoát ế” cho người độc thân. Bản mệnh có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi, vào ngày 18/11 những người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội đến với mình. Bản thân con giáp này vốn là người rất biết cách tìm kiếm cơ hội nên đây là lúc họ sẽ nhanh chóng nắm bắt và tạo nên những bước tiến trong cuộc sống của mình.

Đúng ngày 18/11: Thu qua Đông tới, Thần Tài vân du cuối năm đến nhà 3 con giáp, mang đến vàng tấn vàng tạ, tài lộc vạn sự hanh thông, gia đạo mĩ mãn vẹn toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, trong cả sự nghiệp, tài lộc và tình cảm, người tuổi này đều hứa hẹn hanh thông thuận lợi trong tuần mới. Tuổi Mùi sẽ không phải lo lắng điều gì, tương lai hứa hẹn mở ra bước ngoặt, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Nếu nắm bắt được cơ hội này và tận dụng sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi Mùi sẽ có cuộc sống tốt đẹp, giàu sang phú quý. Bản thân họ vốn là những người rất biết tu dưỡng mình, không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân. 

Tuổi Tý

Vận trình vào ngày 18/11 của con giáp tuổi Tý không có gì đáng phải lo ngại vì nếu có gì bạn cũng có thể xử lý một cách dễ dàng nhờ vào sự nhanh nhẹn và khả năng nắm bắt vấn đề rất xuất sắc của bản mệnh.

Đúng ngày 18/11: Thu qua Đông tới, Thần Tài vân du cuối năm đến nhà 3 con giáp, mang đến vàng tấn vàng tạ, tài lộc vạn sự hanh thông, gia đạo mĩ mãn vẹn toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vận trình sự nghiệp của bản mệnh thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Tinh thần tuổi Tý thoải mái, đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt. Nhờ thế mà các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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