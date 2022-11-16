Đúng ngày 17/11: Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 07:00

Theo tử vi vào ngày 17/11 có 3 con giáp sẽ được Thần Tài phù trợ, quý nhân giúp đỡ, đánh đâu thắng đó, tài lộc công danh đều mĩ mãn.

 

Tuổi Tuất

Bản mệnh luôn đầy ắp ý chí và tràn đầy sức sống, có những ý tưởng bứt phá, luôn đi trước thời đại. Năng lượng này có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực tới mọi người ở gần. Tinh thần lạc quan cùng thái độ làm việc độc lập, tự chủ, rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác, thậm chí mọi người còn sẵn sàng làm theo những chỉ dẫn của bạn.

Đúng ngày 17/11: Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bát Bạch bay về hướng Chính Bắc, người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản dễ có cơ hội phát tài, đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải thành công sau một đêm mà đó là kết quả của nhiều năm qua.

Tuổi Dần

Tài chính của người tuổi Dần cũng có những bước tiến khá đáng mừng trong tuần này. Người làm đầu tư, kinh doanh nhận được một khoản kha khá do các quyết định đúng đắn trước đó. Vào ngày 17/11 là thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng thêm quy mô làm ăn của mình. Các mối khách hàng mới cũng sẽ giúp bạn kiếm thêm một khoản tiền kha khá.

Đúng ngày 17/11: Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương nhận được lương thưởng và sự đánh giá cao của lãnh đạo do bạn thường có những ý kiến sáng tạo, mới mẻ giúp công việc phát trtamiển thuận lợi. Tuy nhiên, dù gặt hái thành công lớn đến đâu thì bạn cũng chớ nên hành xử quá kiêu ngạo nhé. Với người chăm chỉ làm thêm, bạn cũng nhận được khoản thù lao xứng đáng. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng, dù có phải vất vả một chút đi nữa.

Tuổi Mão

Theo tử vi, người tuổi Mão dũng cảm và mạnh mẽ. Họ có một nghị lực kiên cường, dù gặp phải thất bại cũng sẽ tự động viên mình làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình cho công việc. Người tuổi này có đầu óc linh hoạt, lại chăm chỉ chịu khó nên nhất định sẽ làm nên thành quả tốt, mở ra cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Đúng ngày 17/11: Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 17/11, con giáp này sẽ thấy sự nghiệp của mình chuyển biến tích cực rõ rệt. Những khó khăn vướng mắc được tháo gỡ, người tuổi Mão vận trình sự nghiệp suôn sẻ hơn, làm gì cũng gặp nhiều may mắn. Nếu biết nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội, tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn với những chú Mèo.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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