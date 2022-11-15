Đúng ngày 16/11: 3 con giáp lội ngược dòng hóa Rồng hóa Phượng, thoát nạn Tam Tai, rủ nhau "đẩy tiền gánh bạc" về nhà, ăn lộc linh đình

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 07:20

Tử vi ngày 16/11 tiết lộ 3 con giáp sẽ gặp may mắn bất ngờ, từ đó giữ tư thế chủ động đối mặt, nắm bắt thời cơ để có thể vươn mình bay cao.

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn rất siêng năng, kiên định và dũng cảm. Đừng nhìn vẻ ngoài của họ mà đánh giá rằng con giáp này an nhàn, không có sức cạnh tranh. Họ là những người âm thầm hành động, có thể vượt qua khó khăn ngay cả trong nghịch cảnh, mang thái độ tích cực và sẽ mở ra nhiều cơ hội mới.

Đúng ngày 16/11: 3 con giáp lội ngược dòng hóa Rồng hóa Phượng, thoát nạn Tam Tai, rủ nhau 'đẩy tiền gánh bạc' về nhà, ăn lộc linh đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 16/11, theo tử vi những người tuổi Hợi sẽ vượng vận quý nhân hơn trước. Với sự chịu khó và chí tiến thủ, con giáp này hứa hẹn có thể gặt hái thành công trong sự nghiệp, vượt qua khó khăn, mở ra cơ hội thăng tiến và được cấp trên cũng như đồng nghiệp công nhận. Người tuổi Hợi sẽ không còn phải vất vả kiếm tiền nữa, được quý nhân giúp đỡ, cửa tài lộc mở thênh thang.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có bề ngoài lạnh lùng, suy tư, trông có vẻ nguy hiểm. Con giáp này có sự bình tĩnh, không dễ dàng nổi giận. Họ dành thời gian để suy nghĩ và phán đoán vấn đề, giải quyết khúc mắc, khó khăn. Năng lực của tuổi Tỵ có thể khiến nhiều người phải kinh ngạc.

Đúng ngày 16/11: 3 con giáp lội ngược dòng hóa Rồng hóa Phượng, thoát nạn Tam Tai, rủ nhau 'đẩy tiền gánh bạc' về nhà, ăn lộc linh đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng vào ngày 16/11, con giáp này gặp thời đổi vận, hưởng nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Tất nhiên, trước khi chạm tay đến thành công, nhận cuộc sống phú quý, tuổi Tỵ cũng đã phải trải qua nhiều giai đoạn vật vả, đón nhận cả những thất bại. Chỉ cần bản mệnh có lòng tin vào chính mình, không sợ vấp ngã thì tương lai có thể tạo nên nghiệp lớn, được người đời kính nể.

Tuổi Thìn

Các bạn thuộc con giáp Thìn là những người thông minh, giỏi giang, có chỉ số thông minh tuyệt vời, không ngại khó khăn, thất bại, không nóng vội khi gặp chuyện khó, thành công trong cuộc sống, hoàn toàn tin tưởng vào bản thân. 

Đúng ngày 16/11: 3 con giáp lội ngược dòng hóa Rồng hóa Phượng, thoát nạn Tam Tai, rủ nhau 'đẩy tiền gánh bạc' về nhà, ăn lộc linh đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 16/11, các con giáp Thìn sẽ sống hết mình, tài lộc vào cửa, tiền đầy nhà, ngày mới hanh thông, may mắn sẽ đến, giàu sang, vạn sự như ý. Điều kỳ diệu sẽ thành hiện thực, vạn sự như ý, sự nghiệp thăng tiến lên một tầm cao mới. Được Thần Tài phù hộ, khi mọi người chưa kịp phản ứng thì thành tựu trong cuộc sống cũng không nhỏ, sau này phú quý phất lên thuận lợi, khi gặp chuyện có thể rút ra suy luận từ người khác, nhưng họ sẽ không khiến bản thân trở nên cứng nhắc và thẳng thừng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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