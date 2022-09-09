Đúng ngày 15/8 âm lịch (RẰM TRUNG THU), TOP 3 con giáp may mắn đón lộc trời ban, tài vận và sự nghiệp đều thăng hoa, phát tài giàu có bậc nhất

Tử vi dự báo, bước vào ngày 15/8 âm lịch nhờ được Nhị Hợp quý nhân nâng đỡ, công việc có những khởi sắc nhất định so với tháng trước. Cát khí lan tràn, mọi việc tiến hành thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa, mở ra con đường thăng quan tiến chức.

Tài lộc trong tháng ở mức khá lý tưởng, không đến mức dư thừa nhiều nhưng cũng không tới nỗi túng thiếu. Chuyện đầu tư kinh doanh vẫn mang về những thành công bước đầu. Sự độc lập và tự tin giúp cho những chú Hổ từng bước từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ.

Lại thêm Chính Ấn xuất hiện là cơ hội để con giáp này bắt tay vào hành động. Thay vì suy nghĩ chần chờ, thiếu quyết đoán thì hãy tính toán thật nhanh và có hành động thích hợp ở thời điểm phù hợp. Việc nắm bắt cơ hội kịp thời sẽ giúp bạn thành công.

Tử vi dự báo, bước vào ngày 15/8 âm lịch nhờ được Nhị Hợp quý nhân nâng đỡ, công việc có những khởi sắc nhất định so với tháng trước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày 15/8 âm lịch của 12 con giáp có thể thấy rõ tình hình tài chính của tuổi Sửu thăng tiến vượt bậc khi có được tài tinh chiếu mệnh. Tài lộc của những chú Trâu đều trên đà khởi sắc rực rỡ.

Sự cố gắng của bản mệnh trong suốt thời gian qua dần được đền đáp xứng đáng. Những người làm công ăn lương có được lương thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Đối với người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán nhận về nhiều lợi nhuận hơn trước kia.

Vào thời điểm đúng ngày 15/8 âm lịch, bản mệnh sẽ nhận thấy rõ vận trình của mình càng ngày càng thăng hoa. Dù có khó khăn nhưng với ý chí và lòng quyết tâm chắc chắn bản mệnh sẽ nhận được nhiều tin vui trước khi kết thúc năm 2020.

Tuổi Tuất

Tử vi học ngày 15/8 âm lịch có nói, tuổi Tuất sẽ vượt qua tình trạng khó khăn, tạo bước ngoặt lớn trên đường công danh sự nghiệp ngay khi bước sang tháng mới. Trên con đường tài lộc của tuổi Tuất sẽ không ngừng tăng lên, có thể một bước thành đại gia khiến ai cũng bất ngờ.

Tuy nhiên, tuổi Tuất nên khéo léo xử lý công việc để thu về lợi nhuận cho bản thân, khiến bạn thoải mái tiêu pha. Trên con đường tình duyên nếu những tuổi Tuất còn độc thân thì đây là cơ hội mở rộng quan hệ để bạn tìm được một nửa của mình. Với những người có gia đình thì đây là thời gian viên mãn, hạnh phúc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.