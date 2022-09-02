Đúng ngày 15/8 âm: Cát tinh soi chiếu thêm thần May mắn hết lòng ủng hộ, 3 tuổi chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải chạm vào hố bạc, của nả đầy nhà, vận hên dẫn lối

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 00:06

Đúng ngày Rằm tháng 8 âm, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị tinh thần đón nhận vận may, tài lộc, đời lên hương.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu làm việc gì cũng chăm chỉ, tận tụy không thích dây dưa, luôn cố gắng hoàn thành mọi việc nên con giáp này thường thu được kết quả cao trong công việc, được cấp trên vô cùng trọng dụng.

Đúng ngày 15/8 âm: Cát tinh soi chiếu thêm thần May mắn hết lòng ủng hộ, 3 tuổi chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải chạm vào hố bạc, của nả đầy nhà, vận hên dẫn lối - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Đúng ngày 15/8 âm, vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Sửu, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết nên cuộc sống vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Sự nghiệp hanh thông, thu nhập dồi dào, chuyện tình cảm lại vô cùng hạnh phúc. Tháng này chính là thời điểm “tam hỷ lâm môn’ của con giáp này.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được ông trời ưu ái ban cho bộ óc thông minh, sắc sảo, thâm sâu, khôn ngoan hơn người. Họ làm gì cũng tính toán, lên kế hoạch bài bản, biết nhìn xa trông rộng.

Nhờ vậy, họ luôn biết cách "hái ra tiền" theo xu thế, không bị thụt lùi phía sau. Người tuổi Tý quan niệm "còn nước còn tát", nhìn thấy cơ hội kể cả trong những tình cảnh éo le nhất. Không chỉ có số mệnh giàu sang, tiền bạc dễ dàng đến với mình, người tuổi Tý còn có thể đem lại vận may cho vợ/chồng.

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách rất ổn định, điềm đạm, đáng tin cậy. Trong mọi việc họ tỏ ra là người kiên nhẫn, điềm đạm chứ không hề bốc đồng. Họ cũng là người biết lên kết hoạch đầy đủ trước khi bắt tay vào việc chứ không nóng vội.

Đúng ngày 15/8 âm: Cát tinh soi chiếu thêm thần May mắn hết lòng ủng hộ, 3 tuổi chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải chạm vào hố bạc, của nả đầy nhà, vận hên dẫn lối - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Nhờ đó mà người tuổi Mùi có thể tránh được những sai sót. Một khi đã xác định làm việc gì là gần như chắc chắn họ sẽ thành công. Người tuổi Mùi sẽ có bước tiến chậm nhưng chắc trong sự nghiệp.

Đúng ngày 15/8 âm, người tuổi Mùi có phúc lộc dồi dào. Thời gian này sự nghiệp của Mùi ngày càng hưng vượng. Bản mệnh được quý nhân giúp đỡ nên nhận được thêm cơ hội phát triển khả năng. Mùi chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực và tập trung hơn trong công việc thì ắt sẽ nhận được thành quả.

Người làm kinh doanh có thể gặp gỡ được đối tác tin cậy, từng bước chứng tỏ được cái tài, cái tâm của mình. Vì vậy mà Mùi từng bước gặt hái được thành công như mong đợi, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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