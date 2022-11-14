Đúng ngày 15/11: Thần Tài che chở ban phúc đầy nhà, 3 con giáp vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, vạn sự như mơ, tỷ lần hạnh phúc

Theo tử vi, đây là 3 con giáp vào ngày 15/11 gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát.
- Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp vào đúng 8h ngày 8/11: Từ nay một bước lên tiên, giàu có vô kể, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phát tài phát lộc, đổi đời ngoạn mục
- Hạc Thần xuất hành hướng Bắc vào ngày 8/11: 3 con giáp may túi mười gang mang ra mà đựng vàng bạc tứ phương, tài lộc vụt sáng, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền viên mãn
Tuổi Tuất
Trong số tất cả các con giáp, tuổi Tuất được xem là những người phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi còn nhỏ. Đa số họ không hẳn được sinh ra trong gia đình giàu có, nếu có thì cũng chỉ là một giai đoạn nhất định, không dài lâu.
Chịu khổ và vất vả là thế nhưng khi bước vào ngày 15/11, tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng, điều đó không chỉ dựa vào vận mệnh mà còn dựa vào khả năng chịu đựng và thực lực của tuổi Tuất. Chẳng may vướng vào nợ nần thì đến giai đoạn này, mọi thứ sẽ được thanh lý triệt để, không những thế họ còn có của ăn của để, tài sản kiếm được trong giai đoạn này đủ sống an nhàn đến cuối đời. Nhìn chung, hậu vận tuổi Tuất khá an nhàn và sung túc khiến ai cũng ghen tị.
Tuổi Dần
Dù phải trải qua khó khăn trong tháng 10, song người tuổi Dần hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công. Hãy giữ vững định hướng của mình, bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người khác. Chỉ cần bạn cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm ra phương án giải quyết vấn đề và được cấp trên đánh giá cao.
Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào khoảng thời gian giữa tuần, khi bạn tìm ra cơ hội làm ăn phù hợp với mình. Có thể bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song bạn hoàn toàn có thể khiến cuộc sống sang trang khi kiếm về một khoản dư dả. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì bạn cũng hãy mạnh dạn tiến bước và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.
Tuổi Sửu
Con giáp tuổi Sửu bị cuốn theo cuộc sống bận rộn tới mức có cảm giác không thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu bạn biết sắp xếp một chút thì mọi việc sẽ đều thuận lợi. Nguyệt lệnh Dưỡng cho thấy con giáp tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.
Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn. Tình hình tài chính được cải thiện, cơ hội phát tài phát lộc đang tới, nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc để bạn triển khai.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.