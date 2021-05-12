Đúng ngày 13/5, 3 tuổi bước vào ĐẠI VẬN, số giàu sang chóng mặt, bỏ 1 hưởng 10, TIỀN nhiều như núi

Thìn con giáp thông minh, khôn khéo lại luôn tinh tế trong giao tiếp, đối đãi với người đời. Được lòng cả thiên hạ, Thìn đi đâu cũng có bạn bè, quý nhân giúp sức, khó khăn đến mấy cũng có người giúp đỡ chỉ đường. Bởi thế, từ trung vận trở đi, dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường nhưng Thìn vẫn có thể 1 bước tự làm đại gia của chính mình.

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 cho thấy, từ giữa tháng 5/2021, Thìn sẽ trở thành con giáp giàu có hơn người. Cát tinh chiếu rọi, chỉ cần luôn kiên trì với kế hoạch công việc, mọi kế hoạch kinh doanh của Mùi đều có thể thành công ngoài mong đợi, mang về lợi nhuận khổng lồ. Ngày 13/5, quý nhân sẽ xuất hiện, giúp Thìn mở rộng đường làm ăn hoặc phát triển nghề tay trái mà Thìn đang ấp ủ bấy lâu nay.

Tài giỏi, khôn ngoan, can trường lại chịu thương chịu khó, Tỵ luôn cố gắng làm chủ vận mệnh, vươn lên để trở thành người giàu sang, sung sướng. Càng dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và không ngừng phấn đấu thì Tỵ càng giàu sang vô đối, bạn bè ghen tỵ.

Trong ngày 13/5 tới đây, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, Tỵ sẽ lọt top con giáp may mắn được Thần Tài chỉ đích danh trên sổ vàng, đi đến đâu cũng có tài lộc vây quanh, làm đâu thắng đó. Ngoài ra, nhờ có quý nhân tương trợ như hổ mọc thêm cánh, Tỵ sẽ làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi. Không chỉ vậy, từ đây đến cuối năm, người tuổi Rắn sẽ mặc sức mà ăn, an nhàn hưởng lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dù là đàn ông hay phụ nữ, người tuổi Hợi đều có mệnh an nhàn, phú quý sang giàu, cả đời như ý, hanh thông. Thiện lương lại luôn phúc đức, họ được ơn trên để mắt. Trong công việc, Hợi được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kiêng nể nên sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập nhờ thế cũng tăng nhanh đến chóng mặt.

Đặc biệt, trong 3 ngày tới, Hợi sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tử vi hàng ngày chỉ ra, cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu Hợi, vcon giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ấm êm viên mãn hơn người. Với Hợi độc thân, thời gian này tình duyên chưa tới, con giáp này có thể tập trung thời gian để chăm lo cho sự nghiệp hơn là tìm kiếm các mối quan hệ xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

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