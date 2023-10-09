Đúng ngày 11/10/2023: 3 con giáp vượt vũ môn thành công, hóa nguy thành cát, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 20:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có sự nghiệp rộng mở, có số làm đại gia trong ngày 11/10.

Tuổi Ngọ

Trong cuộc sống, người tuổi Ngọ đa số gặt hái được nhiều thành công từ sớm, tuy nhiên với kinh nghiệm còn non nớt nên thành công đó cũng mau chóng qua đi. Tử vi học có nói, tuổi Ngọ sẽ thành công vào giai đoạn trung niên và đặc biệt trong ngày 11/10, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ thăng hoa bất ngờ.

Từ giai đoạn này trở đi, vận may tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, thuận lợi. Thời điểm này tuổi Ngọ sẽ có cơ hội đổi đời, sự nghiệp được quý nhân phù trợ thịnh vượng rực rỡ, kéo theo tài vận dồi dào.

Vốn dĩ tuổi Ngọ có bản lĩnh tự tin nên cùng với thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống trong thời gian tới của họ càng viên mãn, tốt đẹp khiến ai cũng ghen tị.

Đúng ngày 11/10/2023: 3 con giáp vượt vũ môn thành công, hóa nguy thành cát, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết trong ngày 11/10, tình hình tài chính của tuổi Dậu chính là một trong những con giáp có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Trong thời gian này, tuổi Dậu nhờ cát tinh chiếu mệnh, thu nhập chính của con giáp này được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, với những người tuổi Dậu làm kinh doanh dù phải vất vả ngược xuôi nhưng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng. Với những người tuổi Dậu vẫn còn làm công ăn lương cũng có những bước tiến nhất định trong công việc; những cố gắng của con giáp này sẽ được cấp trên công nhận, thậm chí có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Không chỉ may mắn trong công việc, tài lộc mà con đường tình duyên của tuổi Dậu cũng sẽ nở rộ. Với ai độc thân thì nhiều người theo đuổi. Với người có gia đình thì trong nhà càng thêm gắn kết yêu thương, cuộc sống vô cùng viên mãn.

Đúng ngày 11/10/2023: 3 con giáp vượt vũ môn thành công, hóa nguy thành cát, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người thuộc tuổi Tuất vốn trời sinh thông minh, nhanh nhẹn và sống theo phong cách của riêng mình. Trên thực tế, tuổi Tuất cũng là kiểu người rất can đảm và có thể xử lý mọi việc một cách đúng đắn. Trong bất cứ công việc này, tuổi Tuất cũng là người nhìn xa trông rộng và biết tính toán chắc chắn, không mắc sai lầm và rủi ro thấp.

Trước đó người tuổi Mùi gặp sao xấu nên làm gì cũng bị tiểu nhân ngáng đường. Nhưng ngày 11/10 sẽ là một khoảng thời gian hoàng kim của tuổi Mùi. Trong thời gian này, tuổi Mùi sẽ vượt qua mọi khó khăn của hiện tại, thu về lợi nhuận không ngờ đến. Nhìn chung, mọi việc của tuổi Mùi cực kỳ suôn sẻ cuộc sống viên mãn.

Đúng ngày 11/10/2023: 3 con giáp vượt vũ môn thành công, hóa nguy thành cát, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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