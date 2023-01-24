Đúng mùng 3 Tết: Thần Tài 'vẫy tay' chào đón, 3 con giáp tài lộc sáng chói, tiền rải khắp sân, sự nghiệp phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 24/01/2023 01:33

Trong số 12 con giáp, cuộc sống của 3 con giáp sẽ đổi vận, bất kể làm việc gì cũng gặt hái được nhiều thành công vào đúng mùng 3 Tết.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người siêng năng, chăm chỉ và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu số khổ, không biết hưởng thụ cuộc sống, chỉ toàn tất bật làm việc nên bỏ lỡ nhiều niềm vui. Nhưng trên thực tế tuổi Sửu mới là những người khổ trước sướng sau, những gì họ làm đều sẽ gặt hái được tương lai tốt đẹp.

Đúng mùng 3 Tết: Thần Tài 'vẫy tay' chào đón, 3 con giáp tài lộc sáng chói, tiền rải khắp sân, sự nghiệp phất lên trông thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đúng mùng 3 Tết, tuổi Sửu sẽ lấy lại được những gì đã mất. Cụ thể, vận may tuổi Sửu sẽ lội ngược dòng và thăng hoa bất ngờ. Từ sự nghiệp, cuộc sống tình cảm đến tiền tài mọi thứ đều rất suôn sẻ, thuận lợi. Tuổi Sửu sẽ được thần tài chiếu cố, đối với những người làm ăn kinh doanh thì sẽ thu lời gấp bội.

Tuổi Thìn

Đúng mùng 3 Tết, người cầm tinh con Rồng sẽ vượng vận quý nhân, đánh đâu thắng đó, làm gì được nấy, cầu được ước thấy. Bên cạnh đó, những bản mệnh còn độc thân thậm chí sẽ có cơ hội thoát ế bền vững, gặp được người tình trong mộng trong thời gian tới. Đặc biệt, đây còn là khoảng thời gian người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Những mâu thuẫn, bất đồng đều được con giáp này xử lý một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Đúng mùng 3 Tết: Thần Tài 'vẫy tay' chào đón, 3 con giáp tài lộc sáng chói, tiền rải khắp sân, sự nghiệp phất lên trông thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Qua những tranh cãi thì hai bạn ngày càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Sự chia sẻ và cảm thông sẽ là sợi dây liên kết khiến tình cảm của tuổi Thìn ngày càng gắn bó và khăng khít, không gì có thể tách rời nổi. Ngoài ra, chuyện tình của tuổi Thìn cũng được mọi người xung quanh vun đắp và chúc phúc. Nhờ đó, hai bạn càng có thêm động lực để nắm tay nhau đi hết con đường hạnh phúc phía trước.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn thẳng thắn, trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Người tuổi Tuất nói ít làm nhiều và họ không giỏi ba hoa. Trong cuộc sống, tuổi Tuất được trời ban ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, khó khăn để có thể xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc.

Đúng mùng 3 Tết: Thần Tài 'vẫy tay' chào đón, 3 con giáp tài lộc sáng chói, tiền rải khắp sân, sự nghiệp phất lên trông thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đúng mùng 3 Tết, cuộc sống của tuổi Tuất cũng sẽ bước sang trang mới với nhiều hy vọng hơn. Cụ thể, tuổi Tuất sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, đặc biệt đối với những người kinh doanh làm ăn sẽ kiếm được khoản tiền lớn, giúp sự nghiệp thăng tiến rực rỡ. Tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân phương xa, tạo điều kiện làm giàu và gặt hái được những điều tốt đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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