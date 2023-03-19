Đúng mùng 1, 2, 3, 4, 5 nhuận tháng 2 âm lịch: Thiên Tuế chiếu mệnh 3 con giáp, tiền bạc chảy vào ầm ầm, đắc tài đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 19/03/2023 04:53

Trong mùng 1, 2, 3, 4, 5 nhuận tháng 2 âm lịch, những con giáp may mắn này xua đuổi vận đen, tiền bạc đầy túi, tiêu mãi không hết.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ họ đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Mùi nhất định sẽ làm giàu thành công. 

Trong mùng 1, 2, 3, 4, 5 nhuận tháng 2 âm lịch, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên nhận được rất nhiều cơ hội đổi đời tìm đến tận cửa nhà Mùi. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được.

Đúng mùng 1, 2, 3, 4, 5 nhuận tháng 2 âm lịch: Thiên Tuế chiếu mệnh 3 con giáp, tiền bạc chảy vào ầm ầm, đắc tài đắc lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thẳng thắn, cởi mởi, phóng khoáng, hơn nữa, đầu óc lại vô cùng linh hoạt nên tỉ lệ thành công rất cao. Nếu không là “ông to bà lớn”, Dậu cũng là đại gia bạc tỷ, sự nghiệp hiển vinh.

Đúng mùng 1, 2, 3, 4, 5 nhuận tháng 2 âm lịch, vận thế của người tuổi Dậu ngày càng tốt, tài lộc không ngừng mở rộng. Con đường thăng tiến cũng không gặp bất cứ trở ngại gì, lương thưởng tăng lên nhanh chóng, chuyện tình cảm hạnh phúc ấm êm. Có thể nói, đây là thời điểm vàng của con giáp này.

Đúng mùng 1, 2, 3, 4, 5 nhuận tháng 2 âm lịch: Thiên Tuế chiếu mệnh 3 con giáp, tiền bạc chảy vào ầm ầm, đắc tài đắc lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần cá tính, mạnh mẽ và rất kiên định. Dù trải qua không ít thất bại, tủi hờn nhưng con giáp này không hề nao núng. Họ vẫn cứ tin vào chính mình, vững vàng mà bước về phía trước nên thành công đến với Dần là điều hiển nhiên.

Bước sang mùng 1, 2, 3, 4, 5 nhuận tháng 2 âm lịch, Dần sẽ có những bước tiến nhảy vọt trong đời. Công việc thuận lợi, tiền tài vượng phát, tình duyên viên mãn là những phúc lành mà Dần được trời ban tặng. Con giáp này giàu lại càng giàu, cuộc sống sung sướng, an nhàn hưởng lộc.

Đúng mùng 1, 2, 3, 4, 5 nhuận tháng 2 âm lịch: Thiên Tuế chiếu mệnh 3 con giáp, tiền bạc chảy vào ầm ầm, đắc tài đắc lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua hết tháng 2 âm lịch, 3 con giáp bỏ bớt gánh nặng, may mắn song hành, thu hút tiền bạc, niềm vui tràn đầy

Qua hết tháng 2 âm lịch, 3 con giáp bỏ bớt gánh nặng, may mắn song hành, thu hút tiền bạc, niềm vui tràn đầy

Con giáp nào phát tài nhờ có quý nhân chỉ lối, cát tinh trợ vận khi qua hết tháng 2 âm lịch? Hãy theo dõi trong bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời nhé!

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