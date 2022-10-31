Đúng khuya nay 31/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này vận trình không gì đáng lo, tiền tài bày ra trước mắt, tình duyên vượng sắc, người độc thân tìm thấy 'nửa yêu thương'

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 15:25

Đúng khuya nay, 3 con giáp này vận trình không đáng ngại, tiền tài bày ra trước mắt, tình duyên vượng sắc, vợ chồng ấm êm, độc thân thoát kiếp FA.

Tuổi Thìn

Con giáp này được quý nhân nâng đỡ, làm việc nhanh nhẹn và có định hướng tốt, đưa ra các quyết định sáng suốt. Nhưng nếu biết sắp xếp, phân chia thời gian hợp lý, thể chất tốt hơn thì sẽ nâng cao hiệu quả. Ngừi tuổi Thìn nên chú ý vào hiệu quả đạt được thay vì chăm chăm vào số lượng.

Đường tài lộc khá sáng, con giáp này nhận được hợp đồng mới hoặc triển khai đầu tư nên thu về được những khoản khá. Thiên Tài ghé thăm, bản mệnh đón nhận nhiều may mắn. Song vẫn phải thận trọng khi dấn thân vào lĩnh vực mới, nên nghiên cứu và tìm hiểu kĩ càng để tránh hao tổn không đáng có.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Thìn độc thân nhận được sự quan tâm đến từ nhiều người khác giới. Với bản tính thẳng thắn, chân thành, bạn thường nhận được nhiều sự yêu mến. Hãy mở lòng đón nhận tình cảm từ mọi người xung quanh mình.

Đúng khuya nay 31/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này vận trình không gì đáng lo, tiền tài bày ra trước mắt, tình duyên vượng sắc, người độc thân tìm thấy 'nửa yêu thương' - Ảnh 1
Hỏa sinh Thổ, người tuổi Thìn độc thân nhận được sự quan tâm đến từ nhiều người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi tiến triển khá thuận lợi nhờ có Tam Hội giúp sức. Con giáp kiên cường này luôn là người đầu tiên tìm ra phương pháp giải quyết tối ưu cho mọi việc, cho dù có là một việc tưởng chừng rất khó khăn đi chăng nữa.

Hôm nay một ngày thích hợp để con giáp này tiến hành những công việc như cầu tài, cầu phúc. Người làm ăn, kinh doanh nếu thực hiện công việc này thì tương lai làm ăn sẽ gặp nhiều thuận lợi, buôn may bán đắt. Nhìn chung bản mệnh không phải lo lắng hay đắn đo chuyện tiền bạc.

Ngũ hành tương sinh mang lại sự tự tin cho bản mệnh lúc này, dường như chẳng có rào cản nào ngăn bạn bày tỏ cảm xúc của mình. Nhiều người độc thân chủ động tỏ tình với người mình thích và cơ may là bạn được chấp thuận.

Đúng khuya nay 31/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này vận trình không gì đáng lo, tiền tài bày ra trước mắt, tình duyên vượng sắc, người độc thân tìm thấy 'nửa yêu thương' - Ảnh 2
Hôm nay một ngày thích hợp để con giáp này tiến hành những công việc như cầu tài, cầu phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tỷ Kiên mang đến cho người tuổi Hợi sự quyết đoán và tự tin vào bản thân trong ngày hôm nay. Hơn ai hết, bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra. Hãy cứ tin vào trực giác của bản thân, kiên trì với con đường mình đã chọn, thành công không còn xa nữa. 

Công việc trong ngày cũng suôn sẻ chính là nhờ thế. Bản mệnh biết kiểm soát cảm xúc của bản thân và không để cho những chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc, thể hiện rõ phẩm chất của một người làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang tiến triển ngày một ổn định. Hai người biết thông cảm và bao dung cho nhau, không còn xét nét nhau những lỗi lầm nhỏ bé. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai người có thể tính chuyện xa xôi hơn. 

Đúng khuya nay 31/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này vận trình không gì đáng lo, tiền tài bày ra trước mắt, tình duyên vượng sắc, người độc thân tìm thấy 'nửa yêu thương' - Ảnh 3
Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang tiến triển ngày một ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 30/10: Cục diện Mộc khắc Thủy, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui

Cuối ngày mai 30/10: Cục diện Mộc khắc Thủy, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui

Cuối ngày mai 30/10, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, xui rủi bám lấy, tình tiền lao dốc, gia đạo có chuyện buồn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 6 giờ 7 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền