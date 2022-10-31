Con giáp này được quý nhân nâng đỡ, làm việc nhanh nhẹn và có định hướng tốt, đưa ra các quyết định sáng suốt. Nhưng nếu biết sắp xếp, phân chia thời gian hợp lý, thể chất tốt hơn thì sẽ nâng cao hiệu quả. Ngừi tuổi Thìn nên chú ý vào hiệu quả đạt được thay vì chăm chăm vào số lượng.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Thìn độc thân nhận được sự quan tâm đến từ nhiều người khác giới. Với bản tính thẳng thắn, chân thành, bạn thường nhận được nhiều sự yêu mến. Hãy mở lòng đón nhận tình cảm từ mọi người xung quanh mình.

Đường tài lộc khá sáng, con giáp này nhận được hợp đồng mới hoặc triển khai đầu tư nên thu về được những khoản khá. Thiên Tài ghé thăm, bản mệnh đón nhận nhiều may mắn. Song vẫn phải thận trọng khi dấn thân vào lĩnh vực mới, nên nghiên cứu và tìm hiểu kĩ càng để tránh hao tổn không đáng có.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Thìn độc thân nhận được sự quan tâm đến từ nhiều người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi tiến triển khá thuận lợi nhờ có Tam Hội giúp sức. Con giáp kiên cường này luôn là người đầu tiên tìm ra phương pháp giải quyết tối ưu cho mọi việc, cho dù có là một việc tưởng chừng rất khó khăn đi chăng nữa.

Hôm nay một ngày thích hợp để con giáp này tiến hành những công việc như cầu tài, cầu phúc. Người làm ăn, kinh doanh nếu thực hiện công việc này thì tương lai làm ăn sẽ gặp nhiều thuận lợi, buôn may bán đắt. Nhìn chung bản mệnh không phải lo lắng hay đắn đo chuyện tiền bạc.

Ngũ hành tương sinh mang lại sự tự tin cho bản mệnh lúc này, dường như chẳng có rào cản nào ngăn bạn bày tỏ cảm xúc của mình. Nhiều người độc thân chủ động tỏ tình với người mình thích và cơ may là bạn được chấp thuận.

Hôm nay một ngày thích hợp để con giáp này tiến hành những công việc như cầu tài, cầu phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tỷ Kiên mang đến cho người tuổi Hợi sự quyết đoán và tự tin vào bản thân trong ngày hôm nay. Hơn ai hết, bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra. Hãy cứ tin vào trực giác của bản thân, kiên trì với con đường mình đã chọn, thành công không còn xa nữa.

Công việc trong ngày cũng suôn sẻ chính là nhờ thế. Bản mệnh biết kiểm soát cảm xúc của bản thân và không để cho những chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc, thể hiện rõ phẩm chất của một người làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang tiến triển ngày một ổn định. Hai người biết thông cảm và bao dung cho nhau, không còn xét nét nhau những lỗi lầm nhỏ bé. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai người có thể tính chuyện xa xôi hơn.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang tiến triển ngày một ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo