Đúng khuya nay 23/8, 3 con giáp chuẩn bị mở cửa đón THẦN TÀI, tài lộc bùng nổ, của cải trải đầy nhà, bản mệnh đếm tiền mỏi tay, giàu có nhất một vùng

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra thuận lợi như mơ. Đây là thời điểm để người tuổi này đưa ra những quyết định liên quan đến đầu tư, hợp tác, nhất là những người làm trong kinh doanh.

Nhân duyên vượng cũng mang tới nhiều cơ hội tình cảm cho người độc thân khi được nhiều người khác giới để ý. Bạn có thể tự tin với sức hút riêng biệt của mình. Khi bạn là chính mình, bạn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, đừng chạy theo một khuôn mẫu nào cả.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định, vững vàng. Nhờ có Chính Quan trợ mệnh mà con giáp này có được công việc thuận lợi, từ đó dễ dàng kiếm được nguồn tài chính khấm khá cho mình.

Nhân duyên vượng cũng mang tới nhiều cơ hội tình cảm cho người độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 23/8 diễn ra suôn sẻ. Người tuổi này thích hợp với những công việc tự do để có thể thỏa thích bay bổng với những ý tưởng sáng tạo. Đồng thời, bản mệnh cũng cần học thêm một vài kỹ năng nữa để có thể phục vụ tốt cho công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Nguồn thu nhập của con giáp này nhanh chóng được tăng cao tại thời điểm này do có Chính Tài xuất hiện.

Kim sinh Thủy, chuyện tình cảm có phần khởi sắc hơn. Nhưng bạn vẫn cần chủ động hơn để có thêm nhiều cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Tình yêu sẽ đến, nhưng bạn cứ lười biếng ở mãi một chỗ thì khiến cho cơ hội ít hơn, đó là điều chắc chắn.

Kim sinh Thủy, chuyện tình cảm có phần khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là người giỏi ngoại giao và tối nay thì không nên từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé. Đây sẽ là cơ hội để bạn gặp được những đối tác lớn trong công việc kinh doanh làm ăn tương lai.

Đây là thời điểm Tuổi Mùi nên hết mình cho sự nghiệp cá nhân. Muốn thành công đều phải trải qua khó khăn và cả cô đơn nữa. Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng tiến. Sự xuất hiện của Thiên Tài giúp con giáp này có thể biết cách làm gia tăng túi tiền của bản thân mình trong khoảng thời gian này.

Đường tình duyên có phần khởi sắc hơn nhờ ngũ hành tương sinh. Đào hoa nở rộ, con giáp này dễ giành được cảm tình của người khác phái. Tình cảm chân thành rồi sẽ được người ấy đón nhận mà thôi.

Đường tình duyên có phần khởi sắc hơn nhờ ngũ hành tương sinh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo