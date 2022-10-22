Đúng khuya nay 22/10/2022: NGỌC HOÀNG soi chiếu ban phước lành cho 3 con giáp này, khổ ải qua đi, vận trình không gì trở ngại, tình - tiền một bước lên hương, người độc thân thoát khiếp FA

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 10:22

Đúng khuya nay, 22/10, ngọc hoàng soi chiếu, ban phước lành cho 3 con giáp này, khổ ải qua đi, suôn sẻ cứ tới tấp, tình - tiền thập phần viên mãn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân may mắn được Tam Hợp che chở nên vận trình trong ngày thứ 7 này đón nhiều khởi sắc. Bạn tìm ra niềm đam mê với công việc hiện tại, hăng say tạo năng suất chất lượng cao nhờ có phương pháp để tiết kiệm được cả thời gian và sức lực.

Thực Thần là cát thần mang tới những tin vui trên phương diện tài lộc cho người tuổi Thân trong hôm nay. Những người làm kinh doanh hoặc nghề tự do có cơ hội nhận được những khoản thu nhập khá tốt trong ngày này. Đây là phần thưởng khích lệ bạn tiếp tục cố gắng không ngừng.

Chuyện tình cảm của tuổi Thân trong ngày mới này khá thuận lợi, trước đó các cặp đôi vẫn còn những mâu thuẫn, bất đồng tưởng như không thể hóa giải thì bây giờ mọi việc đã được sáng tỏ. Con giáp này và đối phương chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của nhau, người yêu lâu còn tính chuyện về ra mắt gia đình hai bên, chọn ngày cưới hỏi rất thuận lợi.

Đúng khuya nay 22/10/2022: NGỌC HOÀNG soi chiếu ban phước lành cho 3 con giáp này, khổ ải qua đi, vận trình không gì trở ngại, tình - tiền một bước lên hương, người độc thân thoát khiếp FA - Ảnh 1
Chuyện tình cảm của tuổi Thân trong ngày mới này khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Được Thực Thần bảo trợ, hôm nay sẽ là một ngày vô cùng vượng tài của người tuổi Sửu. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn.

Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng. Với những biểu hiện xuất sắc trong công việc vào thời gian qua, đây là những gì bạn xứng đáng nhận được. Nhìn chung tiền bạc dồi dào, con giáp này không phải lo lắng trong những ngày tới nữa.

Tình cảm vợ chồng càng ngày càng khăng khít. Sau những hiểu lầm và mâu thuẫn thì người tuổi Dậu và nửa kia đã có được hạnh phúc ngay trong tầm tay. Hãy cố gắng vun đắp và bồi dưỡng mối quan hệ của mình mỗi ngày nhé.

Đúng khuya nay 22/10/2022: NGỌC HOÀNG soi chiếu ban phước lành cho 3 con giáp này, khổ ải qua đi, vận trình không gì trở ngại, tình - tiền một bước lên hương, người độc thân thoát khiếp FA - Ảnh 2
Được Thực Thần bảo trợ, hôm nay sẽ là một ngày vô cùng vượng tài của người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và quý nhân sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích cho tương lai. 

Trong công việc, một khi bắt tay vào làm gì, bản mệnh luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ. Hẳn cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá rất cao sự quyết tâm của bạn, đồng thời có kế hoạch cất nhắc bạn vào một vị trí phù hợp.  

Chuyện tình cảm có những chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với đối phương thì đây là thời điểm tốt để chủ động làm hòa. Thay vì lãng phí khoảng thời gian bên nhau chỉ để giận dỗi, hãy tập trung vun vén yêu thương nhiều hơn.

Đúng khuya nay 22/10/2022: NGỌC HOÀNG soi chiếu ban phước lành cho 3 con giáp này, khổ ải qua đi, vận trình không gì trở ngại, tình - tiền một bước lên hương, người độc thân thoát khiếp FA - Ảnh 3
Chuyện tình cảm có những chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh rộng mở, tiền tài khả quan, bản mệnh cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, thu nhập 'khủng', kinh doanh 'vượng', làm gì cũng suôn sẻ trăm bề

Cuối ngày hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh rộng mở, tiền tài khả quan, bản mệnh cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, thu nhập 'khủng', kinh doanh 'vượng', làm gì cũng suôn sẻ trăm bề

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh vượng sắc, tiền tài thênh thang, bản mệnh cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp ngưỡng mộ, cuối năm thu nhập khủng.

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