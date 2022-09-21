Đúng khuya nay 21/9: THẦN TÀI ưu ái 3 con giáp này, lộc lá vào như nước, vận may bất ngờ kéo tới, bản mệnh tin vui không ngớt, tràn ngập trong nhung lụa vinh hoa, không biết đói khổ là gì

Tử vi 12 con giáp cho biết Tam Hội nâng đỡ giúp con giáp tuổi Hợi có những phút giây quây quần vui vẻ bên người thân hoặc bạn bè của mình. Hoặc bạn gặp được một người cho bạn lời khuyên quý giá, giúp bạn có định hướng phù hợp cho tương lai của mình.

Đường tình duyên khởi sắc nhờ Hỏa sinh Thổ. Dù bạn tốt hay không vẫn có người hiểu nhầm, có người không thích nên cứ mặc kệ thiên hạ. Thời gian gần đây gia đình bạn có vẻ hòa thuận và yên bình hơn, không có biến cố gì xảy ra.

Những điều mới mẻ, sáng tạo là cần thiết cho tuổi Hợi, nhưng không phải là ngay lúc này. Chính Quan nhắc nhở đây là ngày mà bạn nên quan tâm tới những gì đã được thử nghiệm và có tính chính xác, nếu muốn có một khoảng thời gian hiệu quả.

Đường tình duyên khởi sắc nhờ Hỏa sinh Thổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày, Chính Ấn xuất hiện là cơ hội để con giáp tuổi Mùi thử tay nghề với một điều gì đó mới mẻ. Thử trổ tài với một món ăn thật ngon cho gia đình, người thân đi nào, điều đó cũng khiến cho bạn rất vui đấy.

Đường tiền bạc may mắn được Thực Thần nâng đỡ nên Mùi đỡ vất vả hơn hẳn. Tài vận trong ngày rất khá, người buôn bán kinh doanh thêm phát tài phát lộc, có cả lộc ăn uống. Vận may của con giáp này có thể đến từ những lúc rất tình cờ, khi người khác còn chưa nhìn ra thì bạn đã nhìn thấy nó từ xa rồi.

Trên phương diện tình cảm cũng có tin vui đoàn tụ cho những gia đình có người thân tạm xa nhau trong thời gian dài. Cơ hội cho người độc thân cũng đang mở ra để bản mệnh tự do chọn lựa người phù hợp cho mình.

Đường tiền bạc may mắn được Thực Thần nâng đỡ nên Mùi đỡ vất vả hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hôm nay Thực Thần mang tới cho tuổi Thân nhiều lựa chọn hơn nhưng sự linh hoạt rất quan trọng ngày hôm nay, nhất là khi bạn giải quyết công việc. Hãy cố gắng để thay đổi lịch trình sao cho phù hợp với thực tế, nhờ thế bạn sẽ thoát khỏi những vấn đề phức tạp, đau đầu không cần thiết

Vận tiền tài may mắn, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính mà bạn đang làm. Do có thu nhập ổn định nên bản mệnh cũng thấy thoải mái, vui vẻ nói cười cả ngày. Bản mệnh nên chăm chút cho công việc hiện tại nhiều hơn để có thu nhập tăng cao.

Vận trình tình cảm đi lên nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Hội độc thân cảm thấy khả năng sắp thoát khỏi kiếp độc thân rất gần, bạn gặp được người tâm đầu ý hợp. Tuổi này sống rất biết điều với bạn bè, không ai có thể trách bạn nửa câu.

Vận tiền tài may mắn, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính mà bạn đang làm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo