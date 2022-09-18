Đúng khuya nay 18/9: THẦN TÀI ghé thăm, 3 con giáp này của cải đợi trước ngõ, lộc lá trải đầy nhà, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu có nhất một vùng

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 10:25

Khuya nay, thần tài ghé thăm 3 con giáp này, của cải đợi trước ngõ, lộc lá trải đầy nhà, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, ai cũng ghen tị đỏ mắt.

Tuổi Thân

Tam Hội che chở, người tuổi Thân không phải lo nghĩ quá nhiều vì công việc của mình. Dù có gặp phải vấn đề gì thì bạn cũng giải quyết gọn gàng vì nó thuộc vấn đề chuyên môn. Nhất là những người làm về kỹ thuật luôn được khen ngợi vì khả năng tay nghề và phản ứng nhanh nhạy.

Sự hanh thông trong hôm nay còn tạo ra cho bạn sự sáng tạo vô biên trong bất cứ nhiệm vụ nào đảm nhiệm. Cũng nhờ vậy mà hiệu quả công việc cao hơn, thậm chí con giáp này còn truyền cảm hứng, tinh thần vui vẻ, tích cực của mình cho rất nhiều người khác.

Ngũ hành Thổ sinh Kim còn giúp vận trình tình cảm của những chú Khỉ cũng có chiều hướng tiến triển tốt đẹp, nếu yêu lâu bản mệnh có thể bàn tính chuyện kết duyên trăm năm. Còn các cặp vợ chồng cũng biết cách vun vén để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Đúng khuya nay 18/9: THẦN TÀI ghé thăm, 3 con giáp này của cải đợi trước ngõ, lộc lá trải đầy nhà, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu có nhất một vùng - Ảnh 1
Ngũ hành Thổ sinh Kim còn giúp vận trình tình cảm của những chú Khỉ cũng có chiều hướng tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 18/9/2022 hôm nay, tuổi Dần sẽ đón nhận không ít chuyện vui mừng. Sau những tháng ngày vất vả, cuối cùng thì con giáp này cũng có được những trái ngọt trong tay. Bản mệnh trân trọng những gì mình có.

Nhờ Tam Hợp mà những căng thẳng của tuổi Dần với một nửa của mình hôm nay sẽ hoàn toàn được gỡ bỏ, niềm tin đang được gây dựng lại vì thế bạn cũng phải nỗ lực từng bước nhỏ một nhé. Người độc thân lúc này hứa hẹn sẽ có cuộc trò chuyện thú vị với người khác giới.

Thiên Tài mang đến tin vui cho con giáp tuổi Dần có cơ hội cải thiện tình hình tài chính của mình. Nếu bạn muốn đi mua sắm thì hôm nay là một ngày thích hợp, bởi vì các chương trình giảm giá có thể đem đến cho bạn cơ hội tậu những món mà mình thích với giá hời.

Đúng khuya nay 18/9: THẦN TÀI ghé thăm, 3 con giáp này của cải đợi trước ngõ, lộc lá trải đầy nhà, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu có nhất một vùng - Ảnh 2
Nhờ Tam Hợp mà những căng thẳng của tuổi Dần với một nửa của mình hôm nay sẽ hoàn toàn được gỡ bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Tuất dễ phát tài lớn nhờ những công việc kinh doanh, buôn bán. Những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra nên hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa và hi vọng vào tương lai nhé.

Trong công việc, con giáp này cũng tỏ ra khá nhanh nhẹn, năng động nhưng cần phải nhẫn nại, tỉ mỉ để tránh mắc sai lầm. Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng thì mệnh chủ nên tìm hiểu, tham khảo ý kiến của người đi trước để có thêm thông tin hữu ích.

Tình cảm lại có dấu hiệu khởi sắc trong ngày Hỏa sinh Thổ. Hôm nay là cơ hội tốt để con giáp này hàn gắn những mối quan hệ có phần lạnh nhạt từ lâu của mình. Chỉ cần bạn nhường nhịn, lắng nghe đối phương nhiều hơn một chút, biết đặt mình vào vị trí của người khác thì rạn nứt nào cũng sẽ qua.

Đúng khuya nay 18/9: THẦN TÀI ghé thăm, 3 con giáp này của cải đợi trước ngõ, lộc lá trải đầy nhà, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu có nhất một vùng - Ảnh 3
Tình cảm lại có dấu hiệu khởi sắc trong ngày Hỏa sinh Thổ - Ảnh minh họa: Internet

(*)  Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 18/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này phúc khí hơn người, vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về tay, lộc lá đổ bộ, nửa đời sau chỉ có phú quý vinh hoa

Đúng giờ Tý hôm nay 18/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này phúc khí hơn người, vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về tay, lộc lá đổ bộ, nửa đời sau chỉ có phú quý vinh hoa

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này phúc khí hơn người, may mắn hanh thông, thuận lợi đủ đường, tiền tài về tay, lộc lá tá lả, bản mệnh chỉ có nhung lụa vinh hoa.

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