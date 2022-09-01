Đúng khuya nay 1/9: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, 3 con giáp này được điểm mặt gọi tên, của cải dư dôi, tiền tài thênh thang, bản mệnh một bước lên mây, vận trình thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 14:40

Khuya nay 1/9, 3 con giáp này được thần tài điểm mặt gọi tên, của cải dư dôi, tiền tài thênh thang, chỉ sợ tiêu xài không xuể, bản mệnh đổi đời chỉ trong một đêm.

Tuổi Sửu

Thực Thần ghé thăm cho thấy đây là khoảng thời gian sẽ truyền cảm hứng cho con giáp tuổi Sửu hoàn thành các mục tiêu còn đang dang dở, cũng như thúc đẩy bạn xây dựng kế hoạch cho thời gian sắp tới.

Tam Hợp giúp sức để sức hấp dẫn của con giáp tuổi Sửu sẽ trở nên bùng nổ, do đó, đừng ngần ngại mở rộng phạm vi tìm kiếm những đối tượng mới. Bạn chỉ cần bám sát với những tiêu chí mà bản thân đặt ra, bạn sẽ có hy vọng tìm được người phù hợp với mình.

Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Nếu có căng thẳng hay áp lực, bạn chớ nên giữ trong lòng mà nên tâm sự và thảo luận cùng người ấy, hai người sẽ cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau.

Đúng khuya nay 1/9: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, 3 con giáp này được điểm mặt gọi tên, của cải dư dôi, tiền tài thênh thang, bản mệnh một bước lên mây, vận trình thăng tiến - Ảnh 1
Thực Thần ghé thăm cho thấy đây là khoảng thời gian sẽ truyền cảm hứng cho con giáp tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ khuya ngày hôm nay không có gì khó khăn. Người tuổi này nhận được sự công nhận của mọi người nhờ vào sự nỗ lực và bản lĩnh của mình trong suốt thời gian qua. Thành tựu sắp tới sẽ là phần thưởng xứng đáng mà bản mệnh có được. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả. Nguồn thu nhập tăng nhanh trong khoảng thời gian gần đây giúp con giáp này có được cuộc sống “dễ thở” hơn so với trước đây. 

Tình duyên: Tốt hơn, người độc thân có thể tìm thấy chủ đề chung với đối phương thông qua sở thích. Người có đôi có cặp hạnh phúc, được chăm sóc ân cần.

Đúng khuya nay 1/9: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, 3 con giáp này được điểm mặt gọi tên, của cải dư dôi, tiền tài thênh thang, bản mệnh một bước lên mây, vận trình thăng tiến - Ảnh 2
Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong giờ Sửu ngày hôm nay không có gì khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 1/9 diễn ra gặp thần may mắn. Người tuổi này nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn thời gian quy định nhờ có Cát Tinh nâng đỡ trong ngày này. Nhờ đó mà bản mệnh được cấp trên khen ngợi và tạo cơ hội phát triển bản thân hơn nữa. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc được nâng cao. Khả năng kiếm tiền giỏ cùng với quản lý chi tiêu thông minh giúp con giáp này có được cuộc sống mà ai cũng ao ước. 

Nửa kia của bạn là một người rất thấu hiểu và tâm lý. Nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và cảm nhận của bạn mà không cần bạn phải cất lời. Bạn hãy trân trọng tình cảm mà hai người đang có và tiếp tục vun đắp mỗi ngày.

Đúng khuya nay 1/9: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, 3 con giáp này được điểm mặt gọi tên, của cải dư dôi, tiền tài thênh thang, bản mệnh một bước lên mây, vận trình thăng tiến - Ảnh 3
Nửa kia của bạn là một người rất thấu hiểu và tâm lý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa nay 1/9: TOP 3 con giáp đại cát đại lợi, vận trình hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đấy, tài lộc bùng nổ, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền

Đúng 12h trưa nay 1/9: TOP 3 con giáp đại cát đại lợi, vận trình hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đấy, tài lộc bùng nổ, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này được Chính thần độ mệnh, đi đến đâu may mắn đến đấy, tài lộc hanh thông, bản mệnh một bước lên mây, vận trình đỏ thắm.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 7 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục