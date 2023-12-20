Đúng hôm nay, thứ Tư 20/12/2023, 3 con giáp phát tài phát lộc, ẵm ngàn lộc vàng, thu tiền cả két, giàu như vũ bão

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 20/12/2023 hôm nay, tuổi Dần không được hăng hái khi bắt tay vào công việc. Khi được phân công nhiệm vụ, bản mệnh cũng chỉ giải quyết qua loa cho xong.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng, giường ngủ. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Đừng để thái độ làm việc này khiến bản thân gây ra sai sót trong công việc. Con giáp này hãy tìm cách chấn chỉnh tinh thần của mình, đừng khiến hình ảnh của mình bị xấu đi trong mắt lãnh đạo cũng như mọi người xung quanh.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có khoảng thời gian may mắn ở cả công việc lẫn chuyện tình cảm. Bản mệnh khá vất vả nhưng bù lại sẽ thu về thành quả tốt đẹp. Những nỗ lực trước kia của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng, mọi việc đi theo đúng kế hoạch đã để ra.

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ diễn ra êm đẹp. Những người muốn đưa mối quan hệ lên tầm cao mới, từ bạn bè thành người yêu, hay từ người yêu trở thành bạn đời đều có thể mạnh dạn bày tỏ với đối phương.

Thời gian này, bản mệnh có thể giải tỏa căng thẳng, thư giãn tâm trí bằng cách đi dạo hoặc ngồi thiền. Tiếp xúc với không khí bên ngoài sẽ giúp cơ thể bản mệnh linh hoạt, năng động hơn, tinh thần minh mẫn, sáng suốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 20/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn biết điểm yếu của bản thân.

Công việc: Người tuổi Thìn nắm được điểm yếu của bản thân, bạn cố gắng học hỏi thường xuyên.

Tình cảm: Tình cảm khi không thể níu giữ, bạn cố gắng cho cả hai thời gian suy nghĩ.

Tài lộc: Kiểm tra cẩn thận chi tiêu, hạn chế tài chính thất thoát.

Sức khoẻ: Không bỏ bữa tập luyện nào, ăn uống khoa học.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.