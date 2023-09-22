Đúng hôm nay, thứ Sáu 22/9/2023, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 05:45

3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ vào ngày 22/9.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ được Thần Tài độ vận nên công việc cực kỳ khởi sắc và phát triển thuận lợi. Bạn có thể đặt niềm tin vào công việc mới, thi cử, chuyển công tác. Thậm chí, bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao về thành tích cũng như công sức mà mình bỏ ra. Bạn còn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp cho mình.

Đường tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ khởi sắc trong thời gian tới. Những người độc thân sẽ có cơ hội gặp ai đó khiến trái tim bạn "rung rinh" hay "đạp loạn nhịp". Do đó, bạn hãy sẵn sàng cho một hành trình mới nhiều niềm vui và suy nghĩ tích cực hơn về tương lai.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 22/9/2023, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tình hình tài chính của người tuổi Thìn sẽ khởi sắc nhờ cát tinh Chính Tài chiếu rọi, thu nhập gia tăng dồi dào. Bạn có nhiều ý tưởng kiếm tiền khá độc đáo, chỉ sợ không có sức mà đảm đương hết thôi. Bạn cũng có thể tìm kiếm những đối tác làm ăn để san sẻ kế hoạch của mình.

Bên cạnh đó, chuyện yêu đương của con giáp này cũng khá thuận lợi và đặc biệt với người độc thân thì đây là thời điểm bạn có thể tích cực xúc tiến mối quan hệ mới nhen nhóm của mình rồi đấy. Do đó, bạn hãy cứ tự tin thể hiện chính mình, đừng cố gượng ép bản thân trở thành phiên bản khác hoàn toàn với bạn.

 

Đúng hôm nay, thứ Sáu 22/9/2023, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có khoảng thời gian khá an yên khi dẹp tan những suy nghĩ tiêu cực trước đó trong đầu bản mệnh. Nhờ đó mà bạn luôn dùng thái độ hòa ái, thân thiện với tất cả mọi người, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai nếu cần. Trạng thái tích cực này của bạn đang truyền cảm hứng cho cả những người xung quanh.

Điểm sáng khoảng thời gian đến từ chuyện tình cảm cá nhân thăng hoa. Các cặp đôi khá ăn ý, hòa hợp với nhau vì biết cách nhường nhịn và cùng chung mục tiêu. Khi đã đủ hiểu về nhau, hai bạn nên tính tới chuyện tương lai, đưa nhau về ra mắt hoặc chuẩn bị đám cưới.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 22/9/2023, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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