Đúng hôm nay, thứ Sáu 15/12/2023, 3 con giáp đại phú đại quý, danh vọng trong tay, vừa giỏi vừa giàu, thảnh thơi hưởng lộc

Tử vi hôm nay ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân giỏi những việc người khác không làm được.

Tình cảm: Tình cảm chưa có, bạn lo lắng cho công việc nhiều hơn, chưa muốn quen thêm ai.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân có nhiều tham vọng lớn trong công việc, muốn học hỏi nhiều hơn.

Tài lộc: Áp dụng đúng vào đầu tư, sinh lời cao.

Sức khoẻ: Đừng để bản thân mệt mỏi, suy nhược quá độ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nổi bật với khả năng tưởng tượng đa dạng và tư duy mềm dẻo. Bản mệnh có sự thích ứng nhanh nhẹn với những biến động của môi trường và sở hữu năng lực sáng tạo đa dạng trong nhiều phạm vi.

Tính cách năng động và lạc quan chính là điểm sáng giúp người tuổi Dậu toả sáng. Bản mệnh luôn tràn đầy nhiệt huyết và không ngại thử thách bản thân trong các hoạt động mới mẻ.

Người tuổi Dậu học hỏi từ những sai lầm và mạnh mẽ tiến về phía trước, nhất là ngày 15/12. Bản mệnh sẽ củng cố vị thế của mình.

Trong năm tới, người tuổi Dậu được dự báo sẽ đạt được những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp. Bản mệnh còn được biết đến với khả năng giao tiếp tốt và tính cách vui vẻ.

Sự kiên trì và lòng kiên định không bao giờ từ bỏ cũng góp phần vào thành công của người tuổi Dậu tại nơi làm việc. 2024 sẽ là năm bản mệnh mở rộng mạng lưới quan hệ. Từ đó tạo dựng cơ hội để phát huy hết khả năng và tài năng của mình, đồng thời tạo ra những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 15/12/2023 hôm nay, tuổi Tuất có thể đạt được thành tích tốt trong việc học tập, thi cử hoặc tìm được môi trường làm việc phù hợp. Hãy tự tin hơn nữa và tìm cơ hội phát huy điểm mạnh của bản thân, rồi bản mệnh sẽ thăng tiến một cách nhanh chóng.

Nay còn là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh ký kết hợp đồng. Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình thì nên nắm bắt cơ hội ngay, chắc hẳn bản mệnh sẽ kiếm được khoản kha khá trong tương lai.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp lò, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.