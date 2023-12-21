Đúng hôm nay, thứ Năm 21/12/2023, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, phú quý ngập nhà, tài lộc bao la, vàng bạc đeo đầy người

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 15:45

Đúng thứ Năm 21/12/2023, 3 con giáp sau hưởng hết phần phú quý của thiên hạ, việc lớn việc nhỏ đều thành.

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 21/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay sức khoẻ cải thiện, tham gia nhiều bộ môn thể thao. 

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Thân có thể đạt được những thành công trong công việc mà bạn đã đam mê. Hãy tự tin và kiên nhẫn khi đối mặt với mọi thách thức.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, hãy làm rõ tình cảm của bạn và không nên để mập mờ, điều này có thể giúp bạn và đối phương hiểu rõ hơn về nhau.

Tài lộc: Bạn có thể cần phải đầu tư số tiền lớn vào một số công việc không sinh lời ngay lập tức. Tuy nhiên, đây có thể là đầu tư dài hạn đáng giá.

Sức khoẻ: Hãy tìm hiểu và học một bộ môn thể thao mới để cải thiện sức khỏe và giảm đau lưng.

Đúng hôm nay, thứ Năm 21/12/2023, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, phú quý ngập nhà, tài lộc bao la, vàng bạc đeo đầy người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu là người thực tế, kiên định và vô cùng chăm chỉ. Một khi đã đề ra kế hoạch, con giáp này luôn kiên trì và cố gắng đến cùng để mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.

Đúng 21/12, nhờ cát tinh soi chiếu mà những người tuổi Sửu sẽ bước vào thời kỳ hoàng kim bùng nổ, nhất là trong sự nghiệp. Giai đoạn này, con giáp này có thể dựa vào sự vững vàng và ổn định của mình để từng bước tiến tới mục tiêu nghề nghiệp của mình. Cho dù đó là một dự án mới, một kế hoạch hợp tác hay cơ hội thăng tiến, tuổi Sửu sẽ biến nỗ lực của bản thân thành một thành tựu đáng mong đợi.

Đúng hôm nay, thứ Năm 21/12/2023, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, phú quý ngập nhà, tài lộc bao la, vàng bạc đeo đầy người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 21/12/2023 hôm nay, tuổi Hợi dễ vướng phải thị phi, mâu thuẫn, dù đã cố gắng hết sức để tập trung vào nhiệm vụ của mình. Có vẻ như kẻ tiểu nhân sẽ luôn tìm ra cách để gây rắc rối cho bản mệnh.

Người làm ăn kinh doanh có thể sẽ phải nhận sự cạnh tranh kịch liệt với từ đối thủ. Con giáp này cần giữ vững lập trường và nắm rõ lợi thế cạnh tranh của bản thân, như vậy mới không sợ đối phương chơi xấu, rơi vào cảnh hao tài tốn của.

Về mặt tình cảm, người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người khác giới. Dù bất ngờ nhưng nếu có thiện cảm với đối phương thì con giáp này có thể tạo điều kiện để đôi bên tìm hiểu thêm về nhau. Có thể đó là người bản mệnh đã chờ đợi suốt bấy lâu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Đúng hôm nay, thứ Năm 21/12/2023, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, phú quý ngập nhà, tài lộc bao la, vàng bạc đeo đầy người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ nay, 20/12 đến 30/12: 3 con giáp buôn may bán đắt, phú quý dư dả, tiền nhiều vô kể, giàu càng thêm giàu

Từ nay, 20/12 đến 30/12: 3 con giáp buôn may bán đắt, phú quý dư dả, tiền nhiều vô kể, giàu càng thêm giàu

Từ nay, 20/12 đến 30/12, 3 con giáp sau sự nghiệp thăng hoa, phú quý đủ đường, may mắn không phải lo nghĩ.

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