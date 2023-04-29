Đúng hôm nay, thứ Bảy 29/4/2023, vận đỏ như son, 3 con giáp vận may kéo đến liên hồi không kịp cản, tiền tài dư dả, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng'

Tâm linh - Tử vi 29/04/2023 05:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây vận may kéo đến, tiền tài dư dả, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng' vào đúng ngày 29/4/2023.

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”, trôi chảy. Bản mệnh đã tìm được hướng đi đúng đắn trong công việc nhờ Cát Tinh dẫn lối. Do đó, bạn hãy thoải mái đưa ra ý tưởng trong ngày này để thu về những kết quả tốt đẹp hơn trong công việc. 

Bên cạnh đó, mối quan hệ tình cảm của con giáp may mắn này và “nửa kia” ngày càng khăng khít sau khi giải quyết những mâu thuẫn trước đó, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân trong thời gian tới. Người độc thân tìm đến được “bến đỗ” đời mình. 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 29/4/2023, vận đỏ như son, 3 con giáp vận may kéo đến liên hồi không kịp cản, tiền tài dư dả, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ hanh thông nhờ tài ăn nói khéo và bản tính hòa đồng của mình. Vận trình tài lộc có chiều hướng gia tăng. Người tuổi này hiện đang có nguồn thu nhập phụ cao hơn so với công việc chính, do đó hãy nên cân nhắc lại con đường sự nghiệp của mình. 

Ngoài ra, vận trình tài lộc của con giáp này cũng sẽ phát tài phát lộc. Con giáp này có nguồn thu nhập rủng rỉnh nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực của chính bản thân trong quá trình làm việc để có được. 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 29/4/2023, vận đỏ như son, 3 con giáp vận may kéo đến liên hồi không kịp cản, tiền tài dư dả, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi đang có dấu hiệu tăng cao. Đây là thời điểm mà những con giáp tuổi Ngọ nên nắm bắt cơ hội để tạo ra những khoản lợi nhuận dồi dào cho tài chính. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những giải pháp tốt vào thời điểm này. Bạn có khả năng ngoại giao giỏi và tư duy thông minh, nên có thể giành được lợi thế trong kinh doanh và tài chính. Hãy tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai.

Vận trình tình duyên của tuổi Ngọ có chuyển biến tích cực. Tuổi Ngọ độc thân có khá nhiều người thầm thương trộm nhớ. Bạn hãy nhân cơ hội này để nhanh chóng tìm được nửa kia của mình.

Đúng hôm nay, thứ Bảy 29/4/2023, vận đỏ như son, 3 con giáp vận may kéo đến liên hồi không kịp cản, tiền tài dư dả, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Sáu 21/4/2023, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay

Sau hôm nay, thứ Sáu 21/4/2023, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay sau ngày 21/4/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ