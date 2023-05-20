Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/5/2023, Thần Tài phàm gõ cửa, 3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 20/05/2023 06:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục vào đúng ngày 20/5/2023.

Tuổi Tý

Với sự phù hộ của Thần Tài, người tuổi Tý sẽ tiếp tục gặp may mắn và thu hút tài lộc. Người tuổi này nhận thêm cơ hội tốt cho sự nghiệp. Một số đối tác cũng liên hệ và ngỏ ý hợp tác với người tuổi này. Tuy nhiên cơ hội đến nhưng con giáp này cũng cần cân nhắc để lựa chọn cơ hội phù hợp đối với mình, chớ nên ôm đồm.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa con giáp may mắn này và người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân và đang có người tìm hiểu, con giáp này nên thử cho đôi bên một cơ hội. Hãy mở rộng lòng mình rồi cuộc sống của con giáp này sẽ sang trang.

 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/5/2023, Thần Tài phàm gõ cửa, 3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ thoát khỏi vận xui, tài vận bắt đầu khởi sắc. Bạn còn nhận được thêm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Những người muốn thay đổi công việc cũng sẽ tìm được một công việc tốt hơn so với công việc hiện tại. Do đó, sự nghiệp của con giáp này có nhiều khởi sắc, họ được trọng dụng và được cấp trên tạo điều kiện để phát triển khả năng.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Dù đôi khi vẫn có ý kiến bất đồng, song hai người đều có thể bình tĩnh thảo luận, không khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/5/2023, Thần Tài phàm gõ cửa, 3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời điểm tới, người tuổi Hợi sẽ nhận nhiều cơ may phát triển sự nghiệp. Nỗ lực hết mình, bạn có thể thu hái nhiều thành quả, trái ngọt. Chính vì vậy, người tuổi này nếu muốn giàu sang, sung túc thì chớ ngại khó, ngại khổ.  Bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ.

Theo tử vi, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ có mùa vụ bội thu. Người làm kinh doanh thì có quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn và những thông tin, kinh nghiệm cần thiết. Dù công việc bận rộn nhưng con giáp này cũng nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe.

 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/5/2023, Thần Tài phàm gõ cửa, 3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai (20/5/2023), Thần Tài ban phước lành, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai (20/5/2023), Thần Tài ban phước lành, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 20/5/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'