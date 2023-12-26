Đúng hôm nay, thứ Ba 26/12/2023, 3 con giáp tài lộc gõ cửa, gieo phước gặp lành, bước sang trang mới sung túc đủ đầy

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 26/12/2023 hôm nay, tuổi Tý có thể gặp không ít rắc rối. Điềm báo bất hòa xảy ra khiến bản mệnh phải tốn nhiều công sức để xử lý các tình huống khó xử phát sinh. Các mối quan hệ hợp tác cũng trở nên khó khăn, tiến độ trì trệ.

Tình cảm của con giáp này cũng còn nhiều khúc mắc. Có vẻ như những bận rộn của cuộc sống và công việc đang khiến cho cả hai người dần trở nên xa cách nhau. Bản mệnh hãy nhớ đôi khi chỉ một lời hỏi thăm hay động viên đơn giản cũng có thể hàn gắn rất nhiều điều.

Ngày này tuổi Tý được khuyên tốt nhất nên giữ thái độ dĩ hòa vi quý, đừng cố hơn thua bằng được bởi điều đó sẽ chỉ làm gia tăng sự căng thẳng chứ không hề có tác dụng gì cho công việc. Thậm chí nếu càng đối chọi gay gắt, người gặp rắc rối có thể là chính bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hiền lành, đôi lúc có những toan tính, so đo phần thiệt hơn cho bản thân. Nhưng chung quy lại, con giáp này không phải người xấu hay cần đề phòng.

Người tuổi Mùi là người thật thà trong tình yêu, họ không giữ lại bất cứ bí mật nào cho bản thân mình, đã yêu là chia sẻ tất cả mọi thứ, từ chuyện nhỏ nhất.

Hôm nay, người tuổi Thìn nhận được lộc lớn về tay. Họ giàu lên nhanh chóng, khối tài sản tăng vọt, cuộc sống dư dả, đề huề. Ngoài ra, công việc đầu tư của họ thuận lợi và sớm thu về kết quả cực tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay ngày 26/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận trình tổng thể khởi sắc hơn, có sự tìm tòi, suy nghĩ rõ ràng.

Tình duyên: Vận may tình yêu của ngày hôm nay đang tăng lên, và cảm giác thật tuyệt khi được chờ đợi.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay được cải thiện, các chuyến công tác thuận lợi, đạt được mục đích.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay ở mức trung bình, khả năng thích ứng chưa đủ mạnh, cần chỉnh đốn lại.

Sức khỏe: Vận trình sức khỏe hôm nay được cải thiện, trước khi đi ngủ cũng đừng kích động.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.