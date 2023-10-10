Đúng hôm nay, thứ Ba 10/10/2023, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 10/10/2023 05:45

3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra suôn sẻ. Con giáp này được đánh giá cao bởi trí thông minh hơn người, khả năng dung hòa các mối quan hệ nơi công sở. Đó cũng là lý do mà bản mệnh luôn được chọn là cầu nối giữa giám đốc và nhân viên hay giữa đồng nghiệp với nhau.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này đang được "thổi làn gió mới". Đào hoa nở rộ cho thấy đường nhân duyên của những người sinh vào năm này khá vượng. Đặc biệt là người độc thân có nhiều cơ hội để tìm thấy một nửa yêu thương.

Đúng hôm nay, thứ Ba 10/10/2023, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Cát tinh xuất hiện, bạn được hỗ trợ hết mình nhờ tính khí nhiệt tình và hào phóng của mình. Ngay cả khi gặp rắc rối thì con giáp này cũng được người khác giúp gỡ rối tận tình. Bản mệnh vừa biết cách kiếm tiền, lại có kế hoạch tiết kiệm hợp lý nên có thể chi tiêu thoải mái.

Chuyện tình cảm cũng có tiến triển mới. Những người đã lập gia đình không nên chủ quan vì tình cảm đang có mà hời hợt, thiếu quan tâm. Một chút sẻ chia hay ân cần quan tâm cũng giúp hai người gắn bó hơn.

Đúng hôm nay, thứ Ba 10/10/2023, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ vô cùng thuận lợi trong thời điểm tới. Tử vi ngày mới dự báo đây là cơ hội tốt để con giáp này mở rộng các mối quan hệ xung quanh mình. Bản mệnh cũng có thể mạnh dạn thử sức ở các lĩnh vực mới, điều này có thể đem lại nhiều kết quả khởi sắc hơn.

Vận trình tình cảm cũng cứ thế mà vượng sắc. Đào hoa rực rỡ đem đến cho người tuổi Ngọ những mối nhân duyên tốt lành. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải cởi mở và chủ động bắt chuyện với người khác phái thì đào hoa vượng mới có tác dụng.

Đúng hôm nay, thứ Ba 10/10/2023, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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