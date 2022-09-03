Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/9/2022, quý nhân tề tựu hỗ trợ, 3 con giáp 'phất lên như diều gặp gió', tài lộc hưng thịnh, vàng bạc chất đầy nhà, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 06:39

Hôm nay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ ẵm trọn tài lộc, mọi việc thuận lợi và luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Tuổi Tý

Hôm nay 3/9/2022, nhờ có Thiên Ấn hỗ trợ cho người tuổi Tý có giác quan linh hoạt, nhanh nhạy hơn trong công việc. Từ đó, bạn giành được nhiều sự tín nhiệm của mọi người, nhất là với những lĩnh vực có tính chuyên môn cao bạn thể hiện được sự vượt trội so với những người xung quanh.

Ngày có Tam Hội cục cho thấy tình cảm đôi lứa tốt đẹp. Có thể thấy, bạn đã và đang thay đổi bản thân để trở nên hoàn thiện trong mắt người ấy. Nếu yêu bạn thật lòng, chắc chắn đối phương sẽ cảm nhận được những cố gắng và nỗ lực của bạn. Tuy nhiên, đừng thay đổi quá nhiều để rồi đánh đánh mất chính mình. Biết đâu người ấy lại yêu thích sự cá tính của bạn thì sao.

Thực Thần soi bóng, giúp cho bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Tài vận tăng tiến, bản mệnh được lộc trời cho nên tiền của cứ ào ào đổ về. Hãy có kế hoạch chi tiêu hợp lý, khoa học, đừng vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí thì tiền núi cũng có ngày cạn kiệt.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/9/2022, quý nhân tề tựu hỗ trợ, 3 con giáp 'phất lên như diều gặp gió', tài lộc hưng thịnh, vàng bạc chất đầy nhà, hưởng đủ vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Hôm nay 3/9/2022, Thực Thần soi bóng, giúp cho Tý gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão còn có rất nhiều tham vọng, có ham muốn kiếm tiền vô cùng lớn. Vì mục tiêu đã đặt ra, con giáp này sẵn sàng làm tất cả mọi điều, nỗ lực không ngừng nghỉ để thu về cho mình những khoản tài lộc khổng lồ.

Tử vi hôm nay, thứ bảy ngày 3/9/2022 cho thấy, con giáp này sẽ đón vận may tài lộc tới tấp không ngừng, đặc biệt đây sẽ là thời gian đại phát của người tuổi Mão.

Thêm cả quý nhân phù trợ, có thể nói việc kiếm tiền đối với những chú Mèo dễ như trở bàn tay, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng tiến không ngừng, khiến bao người xung quanh đỏ mắt ghen tị.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/9/2022, quý nhân tề tựu hỗ trợ, 3 con giáp 'phất lên như diều gặp gió', tài lộc hưng thịnh, vàng bạc chất đầy nhà, hưởng đủ vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Chủ nhật ngày 3/9/2022 cho thấy, Mão sẽ đón vận may tài lộc tới tấp không ngừng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, họ thường rất giỏi giao tiếp và có khả năng thuyết phục người khác. Người tuổi Tỵ hợp làm các công việc liên quan đến quản lý, kinh doanh... Mặc dù khi mới bắt đầu công việc, con giáp này gặp không ít khó khăn, va vấp nhưng họ không vì thế mà nản lòng nhụt chí.

Trong hôm nay, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào hơn thấy rõ. Cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ ký được hợp đồng có giá trị cao. Con giáp này cần chú ý hơn đến cách giao tiếp với khách hàng, đối tác. Đây cũng chính là điểm quan trọng giúp họ thành công trong sự nghiệp.

Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên cất nhắc, giữ vị trí cao hơn trong công việc. Con giáp tuổi Tỵ cố gắng hết sức, phát huy tiềm năng của bản thân từ đó đạt được thành công như mong đợi.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/9/2022, quý nhân tề tựu hỗ trợ, 3 con giáp 'phất lên như diều gặp gió', tài lộc hưng thịnh, vàng bạc chất đầy nhà, hưởng đủ vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Trong hôm nay, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào hơn thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

3 ngày tới (3/9 – 5/9): 3 con giáp này 'cá chép hóa rồng', tiền vàng ngập rương, may mắn đủ đầy, công việc thuận lợi, lời lãi tăng gấp bốn gấp năm

3 ngày tới (3/9 – 5/9): 3 con giáp này 'cá chép hóa rồng', tiền vàng ngập rương, may mắn đủ đầy, công việc thuận lợi, lời lãi tăng gấp bốn gấp năm

3 con giáp này có đường sự nghiệp rộng mở nhất trong 3 ngày tới, không chỉ thăng chức mà tài lộc còn ùn ùn kéo về.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mới tử vi thứ bảy tử vi ngày 3/9/2022 con giáp may mắn hôm nay con giáp may mắn thứ bảy tử vi thứ Bảy ngày 3/9/2022

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục