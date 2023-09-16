Đúng hôm nay (mùng 2/8 âm lịch), 3 con giáp ăn ở thiện lương nên thu lộc dồn dập, đón vô số cơ hội kiếm tiền, bình yên mà hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 16/09/2023 05:21

Dưới đây là 3 con giáp phát tài trong mùng 2/8 âm lịch, bạn có may mắn nằm trong số đó?

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không ngại khó khăn. Trong công việc, tuổi Sửu là những con ong chăm chỉ, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Có lẽ nhờ vậy mà trong tuần mới này, tuổi Sửu được hưởng phước lành từ thần may mắn.

Trong mùng 2/8 âm lịch, vận trình của người tuổi Sửu hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi, được như ý muốn. Công việc có nhiều đột phá, được sếp đánh giá cao năng lực nên thu nhập của bạn có xu hướng tăng lên. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh quyết tâm theo đuổi những mục tiêu và ước mơ mình đã định.

Đúng hôm nay (mùng 2/8 âm lịch), 3 con giáp ăn ở thiện lương nên thu lộc dồn dập, đón vô số cơ hội kiếm tiền, bình yên mà hưởng phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất thông minh, nhanh nhẹn, có chí tiến thủ và tinh thần trách nhiệm cao. Trong cuộc sống, tuổi Thìn tuy đối mặt với nhiều khó khăn, vấp ngã không ít lần nhưng bản mệnh vẫn giữ được tinh thần lạc quan và không bao giờ đầu hàng trước khó khăn. Có lẽ chính vì vậy mà thần tài không thể tiếp tục ngó lơ tuổi Thìn được nữa nên quyết định giúp đỡ bản mệnh trở thành một trong 3 con giáp phát tài trong mùng 2/8 âm lịch, hốt vàng hốt bạc trong "thiên hạ".

Cụ thể, công việc của tuổi Thìn tuy khá áp lực nhưng đó đều là thử thách được đặt ra với bạn và nếu vượt qua được ải này, tuổi Thìn sẽ có cơ hội trở mình, sự nghiệp thăng tiến, tài khoản tăng số. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa bạn và người ấy trong tuần này cũng có dấu hiệu khởi sắc, hai bạn luôn ủng hộ, thông cảm và giúp đỡ nhau vô điều kiện.

Đúng hôm nay (mùng 2/8 âm lịch), 3 con giáp ăn ở thiện lương nên thu lộc dồn dập, đón vô số cơ hội kiếm tiền, bình yên mà hưởng phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhanh nhẹn, hoạt bát và khả năng quan sát nhạy bén chính là những ưu điểm nổi trội của người tuổi Ngọ. Tuy nhiên, to tính nhanh chán và thiếu kiên trì cộng thêm thích di chuyển nên vận trình trước đây của tuổi Ngọ vẫn dậm chân tại chỗ, không có bước tiến nào. Thế nhưng, sang mùng 2/8 âm lịch, tuổi Ngọ liên tục gặp may mắn trong công việc.

Chẳng hạn như tuổi Ngọ sẽ được cấp trên tin tưởng mà giao phó cho những công việc quan trọng, nhờ vậy mà tìm được cơ hội thăng quan tiến chức, tiền vận được cải thiện. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ sẽ kí kết được một vài hợp đồng béo bở. Chính vì những lý do này mà tuổi Ngọ được xếp vào danh sách một trong 3 con giáp phát tài từ thời điểm này.

Đúng hôm nay (mùng 2/8 âm lịch), 3 con giáp ăn ở thiện lương nên thu lộc dồn dập, đón vô số cơ hội kiếm tiền, bình yên mà hưởng phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Tử vi có nói, từ nay đến Tết Trung thu, cánh cửa may mắn sẽ mở ra với 3 con giáp này, tài vận hanh thông, sự nghiệp vượng phát, mùa màng bội thu.

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