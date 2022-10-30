Đúng hôm nay, mồng 6/10 Âm lịch: 3 con giáp vận đỏ như son, Song Hỷ tới nhà, tiền tài - tình duyên thăng hoa vượt bậc

Những người sinh năm Mão rất chăm chỉ, cần cù và tốt bụng, tuy không giỏi ăn nói nhưng khả năng của họ rất nổi bật.

Vfao hôm nay 6/10 Âm lịch sẽ có nhiều sự kiện vui vẻ, tài lộc vượng phát, gặp nhiều may mắn, trúng thưởng lớn, sự nghiệp thăng hoa, người tuổi Mão sẽ được quý nhân phù trợ ở nơi làm việc và nâng đỡ mình lên cấp cao hơn, miễn là người tuổi Mão luôn vững vàng và dám nghĩ dám làm, họ sẽ không thiếu cơ hội để đạt hiệu quả công việc và thu nhập tăng vọt.

Tử vi ngày 6/10 Âm lịch tuổi Sửu, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

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Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

Tuổi Hợi

Là một người vốn hoạt bát, giỏi xã giao lại phong lưu, chuẩn mực nên rất được lòng những người khác phái. Theo tử vi, ngày này là một ngày đường tình duyên rất vượng với tuổi Hợi. Bạn đi đến đâu cũng nhanh nhảu, chào hỏi đon đả bởi với bạn "lời chào cao hơn mâm cỗ", nên ngày này không bị vướng vào thị phi.

Ảnh minh họa: Internet

Người có đôi có cặp sẽ có một ngày về ra mắt gia đình đôi bên vô cùng thuận lợi, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì việc hai bạn sớm về chung một nhà chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai mà thôi.

Với những người độc thân, họ bết cách cải thiện mối quan hệ của mình với đối tượng đã để ý từ lâu, có những người vừa mới quen nhưng lại cảm thấy vô cùng ăn ý, hiểu nhau.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.