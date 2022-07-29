Đúng hôm nay (29/7), Thần Phật độ trì 3 con giáp xả hết vận xui, vận trình tươi sáng, tiền tài, hạnh phúc có đủ, công danh sự nghiệp dư thừa, cuộc sống ngập tràn niềm vui

Tử vi học có nói, trong hôm nay, tuổi Tuất cũng là một trong những con giáp được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Họ vốn là những người rất thông minh và khéo léo trong cách nhìn nhận sự việc, vì vậy trong năm nay sẽ có cơ hội làm giàu và họ sẽ nắm bắt được.

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn có tính tình thẳng thắn, trung thực và luôn có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Người tuổi Tuất có chí tiến thủ, luôn tranh thủ và nắm bắt mọi cơ hội để có được cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Nhờ có sự bảo trợ của sao tốt, người làm ăn kinh doanh có sự nghiệp hanh thông, đón vận may đến bất ngờ, cơ hội kiếm tiền rộng mở. Tất nhiên, cơ hội chỉ dành cho những ai thật sự chăm chỉ, chuyên tâm vào công việc và biết cách tận dụng thời cơ.

Đặc biệt, từ thời gian này, vận may của tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những ngày cuối tháng, tuổi Tuất không những có thể gầy dựng sự nghiệp vững chắc mà cuộc sống trong tương lai sẽ càng viên mãn hơn.

Tuổi Dậu có thể tập trung vào lĩnh vực mà mình có nhiều lợi thế trước khi mở rộng sang tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực khác. Nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định, tuổi Dậu không nên ôm quá nhiều công việc cùng lúc để tránh làm hỏng chuyện.

Đường tình duyên của tuổi Dậu có Tam Hợp chiếu mệnh, các mối quan hệ xã hội diễn ra tốt đẹp, hài hòa. Đôi khi tuổi Dậu ăn nói chưa được khéo léo nhưng nhà bản tính thật thà nên luôn được người khác quý mến, tín nhiệm.

Nhờ có sự bảo trợ của sao tốt, Dậu có sự nghiệp hanh thông, cơ hội kiếm tiền rộng mở. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Hôm này là một ngày khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là đầu ngày, nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ, bạn hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều như ý.

Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Với người làm ăn kinh doanh, đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc, bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ.

Phương diện tình cảm của con giáp may mắn tuần này đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là trong khoảng thời gian giữa ngày. Bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

Tý có công việc cực kỳ suôn sẻ, chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều như ý. Ảnh minh họa: Internet

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