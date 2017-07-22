Đừng hỏi vì sao bạn bị người âm đeo bám, thế lực tâm linh làm phiền nếu đốt những thứ cấm kỵ này

Tâm linh - Tử vi 22/07/2017 09:10

Bạn sẽ bị thế lực tâm linh làm phiền và người âm đeo bám nếu đốt những vật cấm kỵ sau.

Trong văn hóa tâm linh, "tín ngưỡng đốt cháy” mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau nhưng có một điểm chung là nó mang ý nghĩa hủy bỏ, khi đốt một thứ gì đó có nghĩa ta đã từ bỏ và đưa nó về cát bụi.

Có những thứ khi đốt đi sẽ rất tốt như cây cối đã héo úa, những dụng cụ từ gỗ, nó mất đi và làm dưỡng chất để nuôi những mầm sống khác. Tuy nhiên, có những thứ bạn không bao giờ được đốt, để tránh bị thế giới tâm linh làm phiền.

Tóc

Đừng hỏi vì sao bạn bị người âm đeo bám, thế lực tâm linh làm phiền nếu đốt những thứ cấm kỵ này - Ảnh 1
Theo quan điểm tâm linh, đốt tóc là hủy hoại chính mình - Ảnh: Internet

Tóc là một trong những thứ cấm kỵ không được đốt. Theo quan điểm tâm linh, tóc được hình thành từ trong máu và máu chính là vận mệnh, sinh mạng của con người nên không được từ bỏ.

Ngoài ra, đốt tóc đồng nghĩa với việc tự tạo ra những điều không may mắn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, công việc, cuộc sống và chuyện tình cảm.

Quần áo

Theo dân gian, quần áo chỉ được đốt khi chủ nhân đã chết. Những người đang sống mà tự đốt quần áo của mình sẽ đem đến điềm xui xẻo, thậm chí có thể gây ra đại hạn kinh hoàng.

Từ quan điểm tâm linh, người ta cho rằng quần áo khi mặc lên người là để che chắn thân thể, do đó, hủy quần áo bằng cách đốt đi nghĩa là bạn đã tự hủy đi sinh mệnh của chính mình.

Những vật bất li thân

Những vật bất li thân như ví tiền, vòng tay… đã đi theo ta lâu ngày và là một phần không thể tách rời. Những vật này như một mảnh ghép của con người. Nếu bạn hủy bỏ nó đi, tức là bạn đã từ bỏ một mảnh ghép quan trọng trong thân thể của mình, điều này rất không tốt cho vận mệnh của bạn.

Ngoài ra, ví là vật chứa đựng tiền bạc của bạn, nó quyết định vận số giàu sang hay nghèo khổ nên rất cần được xem trọng. Hơn thế, việc đốt bùa hộ mệnh hay được kèm theo bên trong ví cũng là một điều đại kị, vì vật này giúp bạn tránh những điều xấu xa, nếu đốt nó thì những điều không may sẽ đến.

Ảnh chụp

Đừng hỏi vì sao bạn bị người âm đeo bám, thế lực tâm linh làm phiền nếu đốt những thứ cấm kỵ này - Ảnh 2
Không nên đốt ảnh vì nó sẽ đem những điều không may đến  - Ảnh: Internet

Theo quan niệm tâm linh, đốt hình ảnh của mình hoặc người khác sẽ gây nên bất hòa, ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe và sinh mệnh của người trong ảnh. Những vật ghi lại hình ảnh của quá khứ không để đốt đi. Đặc biệt, những cặp đôi dù đã chia tay cũng đừng nên đốt ảnh, hãy giữ lại và cất đâu đó, xem như một vật kỷ niệm.

Tuy những quan niệm tâm linh không được khoa học chứng minh nhưng không ai có thể phủ nhận. Dân gian có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.  Do đó, trước khi đốt thứ gì, bạn cần tìm hiểu thật kỹ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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