Đúng giờ Tý ngày mai 3/9: THỰC THẦN xuất hiện, 3 con giáp này sự nghiệp lên như 'diều gặp gió', thu nhập chạm đỉnh, tài khoản 'ting ting' nhảy số, tiền tài chất đầy két, tình nhiều thêm gắn kết

Thiên Ấn là cát thần che chở cho đường công danh sự nghiệp ngày hôm nay của tuổi Ngọ. Những khó khăn lúc trước cản lối bản mệnh nay đều được bạn xử lý gọn gàng. Có thể nói bạn đã tìm được cơ hội để chuyển mình trong lúc nguy cấp nhất. Con giáp này nếu có thể cố gắng kiên trì nỗ lực, sẽ tìm thấy được lối đi cho mình.

Trong ngày ngũ hành Thổ sinh Kim, vận trình tình duyên của con giáp này tiến triển êm đẹp, mối quan hệ với gia đình rất hòa hợp. Bản mệnh luôn là một người biết quan tâm, chăm sóc cho các thành viên và hiểu rằng tiền tài, địa vị chẳng thể đánh đổi được tình thân.

Niềm hứng khởi đang ở mức cao nên con giáp này muốn dồn toàn bộ sự sáng tạo, nhiệt huyết cho những mục tiêu mới trong thời điểm này. Sự tích hợp niềm đam mê vào sự nghiệp chính là bước cơ bản để bạn có thể gặt hái được những thành công mà mình đã trông mong từ lâu đấy.

Thiên Ấn là cát thần che chở cho đường công danh sự nghiệp ngày hôm nay của tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất ghi nhận một ngày tài lộc hanh thông, tài lực dồi dào nhờ tháng tam hợp may mắn. Với những món Thứ Tài đổ về liên tục, bản mệnh chẳng phải lo lắng về tiêu pha, đầu năm đã rủng rỉnh. Tam hợp còn rất vượng về tình duyên, se kết chỉ hồng cho những người còn độc thân.

Bản mệnh có trí thông minh hơn người nhưng trong công việc lại thiếu quyết đoán nên bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt, đặc biệt là những bản mệnh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính.

Vận trình tình cảm của con giáp này cực kỳ thắm sắc, người độc thân dễ dàng tìm thấy tình yêu của đời mình. Đừng vội hoài nghi, bởi khi tình yêu chân thành tới thì chẳng có gì là không có thể. Tình yêu thăng hoa rực rỡ với tốc độ quá nhanh khiến cho chính bản mệnh cũng phải ngỡ ngàng.

Người tuổi Tuất ghi nhận một ngày tài lộc hanh thông, tài lực dồi dào nhờ tháng tam hợp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hôm nay, người tuổi Hợi có Chính Tài nên sự nghiệp phất cao, không gặp trở ngại, thuận lợi từng bước tạo dựng chỗ đứng vững chắc. Tuổi tuất nghề nghiệp không có điềm chuyển đổi, chuyên chính theo đuổi sẽ được đền đáp.

Tuổi Hợi chỉ cần tin tưởng vào con đường mình đã lựa chọn và cố gắng hết sức cho nó thì tương lai trong năm tới tốt hơn năm trước. Đặc biệt là về tài lộc, sẽ là những nguồn thu ổn định, đều đặn, tăng tiến dần.

Đường tình duyên của tuổi Hợi trong ngày mới này cũng rất tươi sáng. Mối quan hệ giữa bản mệnh và gia đình vô cùng hài hòa, êm đẹp. Con giáp này luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi nêu lên suy nghĩ của mình, chính vì vậy mà đối phương luôn cảm thấy mình được tôn trọng.

Hôm nay, người tuổi Hợi có Chính Tài nên sự nghiệp phất cao, không gặp trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo