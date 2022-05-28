Đúng giờ Tý ngày mai 29/5: THIÊN TUẾ chiếu mệnh, THẦN PHẬT soi đường tới công danh rạng rỡ, tài lộc bùng nổ, tài khoản nhảy số ầm ầm, đào hoa nở rộ đỏ thắm

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 29/5/2022 ngày mai, tuổi Thân sẽ đón tin vui tài lộc. Cát thần này sẽ mang đến may mắn về tiền bạc cho con giáp này, tuy nhiên nguồn thu nhập này đến chủ yếu từ công việc chính, nên bản mệnh cũng phải quá ngạc nhiên đâu.

Vận trình tình cảm thắm thiết. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa yêu thương, trai tài gái sắc trở thành mong ước của không ít người. Thời điểm thích hợp để các cặp đôi gắn kết lại tình cảm đang rạn nứt.

Thêm nữa các mối quan hệ xã giao của con giáp này và những người xung quanh cũng trở nên hài hòa tốt đẹp hơn trong ngày ngũ hành Thổ Kim tương sinh này. Những người độc thân có cơ hội được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng phù hợp.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 29/5/2022 ngày mai, tuổi Thân sẽ đón tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tài tinh trợ mệnh, bản mệnh còn có cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày này. Đó là có thể là tiền thưởng, tiền may mắn, hoặc tiền kiếm được từ nghề phụ. Tuy nhiên, đừng vội tiêu xài phung phí với số tiền này, hãy lấy đó làm tích lũy hoặc để đầu tư vào những dự án có triển vọng.

Thổ sinh Kim, tuổi Dậu có đôi có cặp sẽ có một ngày tràn ngập hạnh phúc. Cả hai cùng dành khoảng thời gian eo hẹp của mình để quan tâm và dành cho nhau những lời yêu thương trìu mến. Tình cảm cứ thế mà càng ngày càng nồng thắm.

Vận trình tình cảm có nhiều thay đổi tích cực. Đào hoa vượng vận giúp người độc thân dễ dàng tìm được một nửa yêu thương nhờ gây được ấn tượng tốt trong mắt nhiều người. Tình cảm vợ chồng luôn giữ được sự ngọt ngào và cảm xúc mãnh liệt.

Tài tinh trợ mệnh, bản mệnh còn có cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 29/5/2021 hôm nay, tuổi Hợi sẽ nhận được kha khá tin vui nhờ quý nhân tương hội ở bên trợ mệnh. Các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp công việc của con giáp này càng thuận lợi hơn.

Cát tinh độ mệnh, tinh thần trách nhiệm của con giáp này đúng là khó ai sánh kịp được. Bản mệnh nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, chắc chắn cơ hội thăng tiến sắp đến rồi.

Vận trình tình cảm vô cùng ngọt ngào. Sau những bộn bề lo toan trong cuộc sống, người tuổi Hợi lại tìm thấy được cảm giác bình yên mà nửa kia mang lại cho mình. Tình yêu chân thành, sự quan tâm hết mực của đối phương giúp bản mệnh có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Cát tinh độ mệnh, tinh thần trách nhiệm của con giáp này đúng là khó ai sánh kịp được - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.