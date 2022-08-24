Đúng giờ Tý ngày mai 25/8: SAO TỐT chiếu mệnh, PHẬT BÀ dẫn đường, 3 con giáp này sự nghiệp vụt sáng, thu nhập khả quan, vận trình lên hương, cơ hội tới tay, biết nắm bắt sẽ thay thời đổi vận, tình - tiền thăng hoa

Hôm nay Thứ Năm 25/08/2022 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Mão hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Mão trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Hỏa sinh Thổ nên vận đào hoa của những chú Mão vô cùng khởi sắc. Người độc thân tỏa ra sức hút tự nhiên, quyến rũ và hấp dẫn ánh mắt của những người khác giới. Đứng trước nhiều lựa chọn, lời khuyên cho bạn là hãy để trái tim lên tiếng, đừng quá lý trí mà đánh mất cơ hội tình duyên của mình.

Thứ Năm này cũng là ngày mà Tuổi Mão có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Thứ Năm này cũng là ngày mà Tuổi Mão có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi thứ 5 của người tuổi Thìn cho thấy ngày mai là một ngày may mắn rực rỡ với con giáp này. Thực Thần đem tới cho những chú Rắn không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Ngày này, tài lộc tự chạy vào túi bạn mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Chuyện tiền bạc ngày mai ngày 25/08/2022 với Tuổi Thìn vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Thìn có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Chuyện tiền bạc ngày mai ngày 25/08/2022 với Tuổi Thìn vô cùng may mắn, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thiên Tài nâng bước, người tuổi Sửu dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt

Trong ngày ngũ hành tương sinh, nếu con giáp này biết nắm giữ cơ hội thì sẽ có được tình yêu như mình mong muốn. Đào hoa nở rộ, người độc thân sẽ được nhiều người khác phái để mắt tới, sự chân thành của đối phương cũng khiến trái tim bạn rung rinh.

Trong ngày ngũ hành tương sinh, nếu con giáp này biết nắm giữ cơ hội thì sẽ có được tình yêu như mình mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo